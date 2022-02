Nicaragua: Declaran culpable a dirigente opositora del Movimiento Renovador Sandinista

Por 100 % Noticias

El Gobierno de Daniel Ortega declaró culpable por "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional" a la dirigente de UNAMOS, antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Ana Margarita Vijil, luego de varias horas del juicio oral y secreto que se realizó en el complejo policial "Evaristo Valle" donde opera Auxilio Judicial, mejor conocido como "El Chipote". La sentencia condenatoria será dictada este próximo lunes (07.02.2022) a las 8 de la mañana.

Pinita Gurdián madre de Ana Margarita rechazó el veredicto de culpabilidad y denunció las anomalías en el proceso cargado con un sinnúmero de ilegalidades que según juristas es nulo.

"Se realizó un juicio ilegal e ilegítimo en contra de mi hija Ana Margarita Vijil en el cual se le condenó por delitos que no ha cometido y se le imputan. El régimen la declaró culpable por su labor de defensa de derechos humanos, por soñar y trabajar para una Nicaragua en libertad y con justicia" dijo Gurdián en un comunicado que leyó en redes sociales.

Gurdián denunció "me han puesto al borde de la muerte" tras la captura de su hija Ana Margarita y su nieta Tamara Dávila, "han alterado la paz y tranquilidad creando zozobra" pronunció doña Pinita quien este miércoles (02.02.2022) comenzaba un nuevo ciclo de quimioterapia mientras su hija era juzgada.

Lleva 245 días presa

La familia de Vijil logró ingresar al juicio horas después que comenzó. En horas del mediodía el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), informó que no se le permitió que le dieran alimentos a la procesada política.

Parte de la zozobra e incertidumbre vivida por la familia es no haber tenido noticias de Vijil y Dávila durante 80 días por la "desaparición forzosa" que hizo de ambas el Gobierno.

Vijil lleva 245 días presa y es "hasta hace unos días, apenas, le pudimos dar una frazada porque no le hemos podido pasar comida, porque está siendo juzgada por delitos que no ha cometido y porque no se han respetado las condiciones básicas de ilegalidad jurídica", comentó su madre.

Tanto Vijil como Téllez fueron detenidas el 13 de junio y ese mismo día fueron capturados Víctor Hugo Tinoco y Suyen Barahona, también integrantes de UNAMOS.

La Policía basó sus detenciones en la denominada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que popularmente se conoce como “Ley de Soberanía”, y que fue aprobada con carácter urgente por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, en diciembre del 2020.

Esa ley promovida por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo cataloga como "traidores a la patria" e inhabilita a cargo públicos a cualquier nicaragüense.