Proponen a María Elena Bottazzi por el Premio Nobel de la Paz 2022

Bottazzi codirige el Centro de Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas y la Escuela Baylor de Medicina, dos instituciones privadas sin ánimo de lucro en Houston (EE.UU).



La congresista Lizzie Fletcher (TX-07) nominó al Dr. Peter Hotez y a la Dra. Maria Elena Bottazzi, decanos de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Baylor College of Medicine y codirectores del Centro de Desarrollo de vacunas en Texas Children's Hospital, por el Premio Nobel de la Paz 2022 por su trabajo para desarrollar y distribuir una vacuna COVID-19 de bajo costo a personas de todo el mundo sin limitación de patente.



La investigadora, nacida hace 56 años en la ciudad italiana de Génova y criada en Honduras, afirma que la suya es “una vacuna para el mundo”. Tras India, Bottazzi espera que pronto se apruebe también en otros países, como Indonesia, Bangladesh y Botsuana. La inyección, denominada Corbevax, se fabrica con un proceso utilizado durante décadas para la vacuna contra la hepatitis B, por lo que hay multitud de fabricantes capaces de elaborarla por poco más de un euro cada dosis. La eficacia del nuevo medicamento llega al 90% frente al coronavirus original, según asegura un comunicado del Hospital Infantil de Texas.





“Mientras las personas de todo el mundo enfrentan los numerosos desafíos de la pandemia de COVID-19, el esfuerzo por desarrollar y distribuir una vacuna de bajo costo para todas las personas en todas las naciones sin limitación de patentes representa el trabajo por la fraternidad entre naciones y personas que el Premio Nobel de la Paz El premio representa y celebra”, dijo la congresista Lizzie Fletcher. "El esfuerzo del DR Hotez y Dra. Bottazzi para desarrollar la vacuna CORBEVAX es realmente uno de cooperación y asociación internacional para brindar salud, seguridad y paz en todo el mundo al crear una vacuna COVID-19 y hacerla disponible y accesible para todos. Es una contribución que es del mayor beneficio para la humanidad”.



Después de enviar la carta, la congresista Fletcher les contó al Dr. Hotez y al Dr. Bottazzi sobre la nominación.



"Me siento honrado de que la congresista Fletcher nos nomine para el Premio Nobel de la Paz", dijo Peter Hotez, MD, Ph.D., decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Baylor College of Medicine y codirector del Texas Children's Hospital Center para el desarrollo de vacunas. "Dr. Bottazzi y yo hemos trabajado juntos durante años, y nuestro propósito nunca ha cambiado: llamar la atención sobre las enfermedades desatendidas de la pobreza y construir una nueva generación de vacunas en la búsqueda de la diplomacia mundial de vacunas. Con nuestra vacuna contra el COVID, que es económica y fácil de producir, nuestra intención era ponerla a disposición de millones de personas en el mundo que de otro modo no tendrían acceso a las vacunas contra el COVID”.



“Estamos muy agradecidos con la congresista Fletcher por reconocer nuestro trabajo, y nos sentimos muy halagados de que nos haya nominado para este premio tan prestigioso”, dijo Maria Elena Bottazzi, Ph.D, Decana Asociada de la Escuela Nacional de Medicina Tropical y Medicina del Baylor College of Medicine y Codirector del Centro para el Desarrollo de Vacunas del Texas Children's Hospital. “Tenemos un equipo de científicos que ha trabajado diligentemente durante años para brindar tecnologías de salud apropiadas y asequibles a quienes han sido ignorados en todo el mundo. Cuando llegó la pandemia de COVID, queríamos marcar la diferencia y teníamos una gran confianza en que nuestra tecnología de vacuna contra el coronavirus, desarrollada previamente, podría conducir a una solución global. Con suerte, será un cambio de juego para muchos países”.