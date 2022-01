OPS confirma que ómicron circula en Nicaragua

Por VosTV

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó que la variante ómicron del COVID-19 ya circula en Nicaragua.

De acuerdo con Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias de la OPS, fue el Ministerio de Salud (Minsa) quien confirmó el dato, sin embargo, la institución estatal aún no ha alertado a la población.

“La mayoría de las muestras positivas por Sars-cov-2 corresponden a esa variante, y en menor medida, a la variante delta”, citó Ugarte, quien también añadió que Nicaragua ha tenido en las últimas semanas un incremento de casos positivos de la enfermedad.

Uguarte agregó que en menor medida también se han confirmado casos de la variante Delta, "como en todos los países que han confirmado la variante ómicron, se estima que estará de forma progresiva, por eso es muy importante que la población esté consciente que una variante de este tipo, no estará concentrada en un solo lugar, hay que seguir cumpliendo con las medidas de prevención como el uso de mascarilla, uso de alcohol y evitar la aglomeración", subrayó el director.

Por su parte el doctor Jarbas Barbosa, subdirector en la OPS, mencionó que la vacunación en Nicaragua ha avanzado, al igual que en otros países regionales.

Vicepresidente llama al cuido

"Hay una cobertura de vacunación del 67% en niños de 2 a 11 años y entre adolescentes de 12 a 17 años, hay una cobertura del 47%", mencionó Barbosa.

La vicepresidente Rosario Murillo llamó a la población a mantener las medidas de prevención. "Es bueno aclarar que el hecho de que estemos protegidos con las vacunas no quiere necesariamente decir que no vamos a padecer el virus. No, yo creo que hay que acostumbrarse a la idea de convivir con este padecimiento y con las vacunas protegernos más y más para que el tránsito de esa terrible enfermedad no sea letal, es decir, que superemos, que transcendamos porque estemos protegidos y porque estemos tomando todas las medidas”, dijo.

En el más reciente informe sobre la pandemia el Minsa reportó 46 nuevos casos de COVID-19 y una muerte a causa del virus en la semana previa al 24 de enero.

Nicaragua acumula 221 muertos por el virus y 17,670 casos confirmados desde marzo de 2020, cuando se detectó la pandemia el país, según los datos de la entidad.