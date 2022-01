HSBC analiza compra de Banamex

Por El Financiero (México)



El Grupo Financiero HSBC analiza la posibilidad de comprar Banamex, por lo que por el momento no descarta participar en el proceso de compra una vez que esté en marcha, explicó Jorge Arce, presidente y director general del grupo.

En videoconferencia para presentar el programa “Mujeres al Mundo” que apoyará a las empresarias clientes del banco, que hoy representan el 32% de su cartera principalmente en el sector de pequeñas y medianas y empresas y personas físicas con actividad empresarial, el recién también nombrado presidente del grupo financiero y del banco, dijo que “Banamex es una franquicia muy valiosa” por lo que todos en el sector financiero hoy se encuentran analizando la conveniencia de integrarla a su grupo debido a todo lo que representa en el mercado.

“Todo mundo está viendo, trabajando y viendo oportunidades, cada quien le asignará un valor diferente dependiendo quien será el posible comprador, es una franquicia muy valiosa, tiene un gran equipo, tiene unos super clientes, un gran nombre, tiene muchísimo valor para México Banamex”. El director del banco, consideró que se debe “analizar la oportunidad” que hoy se presenta con la venta de Banamex por parte de Citi anunciada al inicio del año, “todavía estamos viendo la oportunidad, si hay un real estratégico en el banco, todo mundo lo estamos analizando sin duda, eso no quiere decir que vamos a participar o que vayamos a presentar una postura de compra, todavía falta pero no hay banquero en México que no esté pensando cuando vale, cómo se puede integrar, todo mundo está en la misma onda”.

Por lo que el momento, están sólo en proceso de análisis general tras darse a conocer la noticia de que será puesta en venta todo el negocio mexicano de Citi en nuestro país.