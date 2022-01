Guatemala: inicia juicio por corrupción contra expresidente Otto Pérez Molina

Por Prensa Libre

El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina (2012-2015) se sentó este lunes ante el banquillo de los acusados seis años después de su renuncia y captura después de ser sindicado de un sonado caso de corrupción estatal.

Junto a la exvicepresidenta Roxana Badeltti, también acusada en el denominado caso “La Línea”, Pérez Molina llegó al Tribunal de Mayor Riesgo B del Organismo Judicial para el inicio del juicio en su contra junto a una treintena de personas.

El caso fue investigado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, un órgano de las Naciones Unidas que buscaba desmantelar estructuras criminales paralelas dentro del Estado.

En declaraciones, Pérez Molina dijo que espera demostrar su inocencia en este juicio oral y público, porque no existen pruebas en su contra.

El exmilitar fue detenido en septiembre de 2015, horas después de renunciar a su cargo por el caso “La Línea”, en el que se le acusa de enriquecerse mediante una estructura paralela en el ente recaudador de impuestos.

Pérez Molina, Baldetti y otros exfuncionarios de la agrupación política Partido Patriota se habrían beneficiado de millones de dólares en sobornos por la defraudación aduanera que les generaba “La Línea”, descubierta por la Cicig y el Ministerio Público con base en escuchas telefónicas.

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende

El expresidente y la exvicepresidenta están acusados también en al menos otros tres procesos judiciales por corrupción estatal.

Pérez Molina dijo este lunes que la Cicig y la entonces fiscal general y jefa del MP, Thelma Aldana, exiliada en Estados Unidos, “crearon” la denuncia en su contra, pero sin tener pruebas.

Baldetti dice que tiene covid-19

Por su parte, la exvicepresidenta, quien fue detenida por este caso en agosto de 2015, argumentó en el Tribunal de Mayor Riesgo B que no tiene abogado para que la defienda de la acusación en el caso de “La Línea”, que dio paso también al desmantelamiento de otros hechos de corrupción, entre ellos el caso “Cooptación del Estado”.

Baldetti también aseguró que tiene los síntomas de Covid-19, aunque aclaró que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, no le hizo las pruebas antes de presentarse a este juicio.

“Si tengo covid ya los contagié a todos”, aseveró la exvicepresidenta, detenida en una prisión de mujeres situada en el norte de la capital guatemalteca.

El caso “La Línea” es uno de los mayores escándalos de corrupción destapado en Guatemala y fue destapado en abril de 2015.

Dicho caso dio lugar a una lucha sin precedentes contra la corrupción en Guatemala entre 2015 y 2019, cuando se vio interrumpida por la expulsión en 2019 de la Cicig del país por decisión del presidente Jimmy Morales (2016.2020).

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá

Pérez Molina y Baldetti se sentaron juntos al frente de las filas de acusados del caso “La Línea” en la sala de audiencias del Tribunal de Mayor Riesgo “B” y la compañía de ambos se asemejó a aquellos años en que gobernaron al país; sin embargo, ahora juntos atestiguaron en el comienzo del juicio de este proceso que los llevó a prisión, sindicados de corrupción.

Antes de comenzar el debate los abogados de los acusados aún intentaron detener el comienzo del juicio. Algunos presentaron incidentes y otros argumentaron que había actividad procesal defectuosa, pero pese a la infinidad de excusas, estas fueron rechazadas por la jueza presidenta del Tribunal, Jeanette Valdés, y ante la presencia de los 30 acusados golpeó el mallete en la mesa para anunciar el comienzo del debate.

Una discusión distinta comenzó después: la capacidad de la sala de audiencias del Tribunal de Mayor Riesgo “B”. Unas 70 personas estaban adentro de ese salón y los acusados empezaron a argumentar que celebrar el debate en esas condiciones es un riesgo de contagio por Covid-19.

Baldetti ya había advertido que tenía síntomas similares a los del virus y podría haber contagiado a alguien en la sala. El exsuperintendente de Administración Tributaria, Omar Franco, también dijo sentirse mal.

Las juezas consideraron separar en grupos a los causados y abogados, pero se criticó esa manera porque algunos pidieron estar cerca de su asesor legal.

Baldetti, quien es representada en el juicio por abogados de la Defensa Pública Penal, en la sala pidió la palabra y señaló. “Si yo declaro hoy, mañana no voy a declarar exactamente los mismos, por eso yo no aceptaría los dos grupos (una separación). Acá hay gente que se la lleva que no tocó ningún centavo y ahora se las lleva… Todos estamos aquí propensos (por covid-19), con la diferencia que ustedes (las juezas) están en su casa, a mí no me van a sacar a ningún lado porque yo también he visto la muerte en (la prisión) Santa Teresa”.

¿Ya está en Telegram? Siga nuestro canal

Valdés aclaró que la gran sala del Palacio de Justicia se solicitó, pero se negó debido a que anticipadamente estaba apartada para celebrar otras audiencias o eventos.

“A todos nos están exponiendo por una decisión administrativa, que bien lo dijo usted (jueza Valdés), pero eso no da lugar a que nos vengan a exponer a todos y yo le hablo de mi caso en particular porque soy una persona de alto riesgo para el tema de coronavirus y me he cuidado muchísimo para que ahora me vengan a exponer en una situación en la que no se está cumpliendo el mínimo de las recomendaciones de salud”, criticó Pérez Molina.

El análisis se hizo, y después Valdés otorgó la oportunidad para que la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Feci, empezara a exponer los argumentos por los que acusó a exmandatarios, exfuncionarios, exempleados aduaneros y empresarios.