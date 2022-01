El Salvador ha perdido unos US$12 millones por compra de bitcóin

Por La Prensa Gráfica

Mientras el precio del bitcóin sigue cayendo y se acerca a lo que los financieros llaman "la cruz de la muerte", las voces de alerta siguen sonando para El Salvador, el único país del Mundo en haber legalizado el criptactivo y en haber comprado tokens con fondos públicos.

"El presidente de Salvador, Nayib Bukele, es probablemente el único jefe de Estado en el Mundo que utiliza fondos públicos para comerciar bitcóin con su teléfono", publica esta mañana Bloomberg.

El medio señala que las compras de 1,391 tokens que ha adquirido el Estado con fondos públicos implicaron un gasto de unos US$71 millones y que a la fecha esos equivalen a unos US$59 millones, es decir que implica una pérdida de US$12 millones, haciendo cálculos propios porque no hay datos o ni información oficial con la cual contrastar.

"Incluso con la caída de bitcóin, cualquier posible pérdida comercial se ve eclipsada por la caída de los bonos de la nación, que ha elevado los costos de financiamiento de El Salvador", señala Bloomberg.

Los bonos de El Salvador tuvieron el peor desempeño en el Mundo el año pasado, y parece que los precios no se recuperan. Mientras el riesgo país, sigue en escalada, superando el 15%, la tasa más alta de la historia de ese indicador.

Y mientras los economistas siguen señalando y advirtiendo los riesgos en el criptoactivo, el gobierno alista una emisión por US$1,000 millones designadas en bitcóins.

Para Carlos Acevedo, ex presidente del banco Central de Reserva, esta emisión sería cerrar las puertas para poder negociar después con los tenedores de bonos tradicionales.

“Aunque desde el punto de vista de un inversionista que hace su análisis, no es buen negocio... puede funcionar como una suerte de solidaridad de la secta de los 'bitcoiners', pero no resulta buen negocio. No tiene sentido que compres el bono de un país con el nivel de endeudamiento de El Salvador y que por 5 años le va a tener congelado eso, porque se espera que el valor del bitcóin suba, para eso mejor mantenerlo en la billetera digital”, señala.

Nathalie Marshik, jefa de investigación soberana de mercados emergentes de Stifel Nicolaus & Co. en Nueva York, le dijo a Bloomberg que: "puedo entender por qué el contribuyente salvadoreño estaría molesto por esto, especialmente dada la reciente caída en picado de bitcóin. Es difícil justificar que un gobierno comercialice un activo tan riesgoso con el dinero de los contribuyentes en circunstancias tan opacas”.