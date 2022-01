Nicaragua invita a El Salvador a incorporarse al Tratado Limítrofe del Golfo de Fonseca  

Por E&N

El presidente Daniel Ortega invitó, durante su toma de posesión (10.01.2022), al Gobierno de El Salvador a incorporarse al Tratado de Límites entre Nicaragua y Honduras en el Mar Caribe y Aguas Afuera del Golfo de Fonseca.

El tratado descrito lo suscribió Nicaragua con Honduras el 27 de octubre del año pasado y fue ratificado por la Asamblea Nacional nicaragüense en ese mismo mes, aunque está pendiente su aprobación en el parlamento hondureño.

Ortega recordó que invitaron al gobierno salvadoreño a ser parte del Tratado pero que no aceptó.

“Ni siquiera aceptó el acuerdo que habíamos firmado antes, El Salvador, Honduras y Nicaragua para desarrollar el Golfo de Fonseca en una zona de paz, en una zona económica, en una zona de libre comercio porque realmente es un tesoro el que tenemos aquí para sacar de la pobreza a nuestros pueblos y sobre todo a los pueblos que viven en la rivera, pero, El Salvador no quiso, no el pueblo salvadoreño, sino las autoridades salvadoreñas, no quisieron, no quisieron”, reiteró.

El mandatario recalcó que tienen las “puertas abiertas” para que el gobierno salvadoreño se incorpore al Tratado, que fue suscrito, según expuso, haciendo cumplir el mandato de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, donde se les indicaba que los tres países debían ponerse de acuerdo en la delimitación marítima y la salida al mar en el Golfo de Fonseca.

“Tenemos las puertas abiertas para que el gobierno salvadoreño se incorpore a conversar con nosotros y le podemos explicar sobre qué bases jurídicas legales, partiendo de fallo del Corte, es que llegamos a ese acuerdo y los vamos a escuchar, estamos dispuestos a escucharlo, a tomar en cuenta sus inquietudes, si tiene inquietudes o si tiene razonamiento jurídico fuerte que nos convenza y que contravengan lo que hemos hecho. Porque aquí lo que hemos es cumplir con lo que manda la Corte Internacional de Justicia y eso nos da paz, nos da seguridad, y nos da estabilidad allí en el Golfo”, aseguró.

Presidente saliente de Honduras lo lamenta

Previamente el presidente saliente de Honduras, Juan Orlando Hernández, había lamentado que El Salvador aún no reconozca la sentencia final de La Haya sobre la salida marítima del país al Pacífico.

A través de Twitter, el mandatario hondureño compartió un comunicado emitido por el gobierno salvadoreño en el que ese país rechaza la validez del Tratado de Límites entre Nicaragua y Honduras, suscrito en octubre de 2021.

En el documento se lee que el pleno rechaza expresamente el artículo sexto de dicho tratado porque, a su criterio, contraviene el derecho internacional convencional, así como lo dispuesto en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el año 1992.

La sentencia dicta que la delimitación del Golfo de Fonseca y las aguas afuera del mismo ha de ser efectuada por los tres Estados.

El Salvador también acusa que el Tratado tiene vicios de nulidad y que viola los derechos soberanos del país. Advierte además que se reserva el derecho a hacer valer sus derechos soberanos en el Golfo de Fonseca y Océano Pacífico.

Hernández criticó que El Salvador no acepte el Tratado y en su lugar duplique el ejército, adquiera nuevas armas, y trate de dividir a sus vecinos. "Desde el 2014, mi Gobierno ha trabajado por la paz y el desarrollo en torno al Golfo de Fonseca", expresó Hernández quien el próximo 27 de enero dejará la presidencia.

El Salvador con otra visión

El Salvador no ha querido formar parte de esta visión entre países y ha decidido trabajar de forma individual en la zona.

A finales de noviembre de 2021, el ministro de Obras Públicas de El Salvador, Romeo Rodríguez, adelantó que empezarán a trabajar en diferentes proyectos para reactivar la economía en el Golfo de Fonseca, en el departamento de La Unión, una zona donde fue anunciada la construcción de Bitcóin City.

Además, precisó que se construirán en la zona restaurantes, centros de acopio para los pescadores, centros de capacitación, anfiteatros, espacios para el ministerio de Turismo, Corsatur y Politur.