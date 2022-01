Presidente de México anuncia una gira por Centroamérica

Por Lapoliticaonline.com

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que planea retomar sus giras, pero esta vez lo hará a Centroamérica, toda vez que las únicas salidas del país que ha hecho hasta ahora han sido a Estados Unidos.

El gobernante aún no dio detalles sobre los países a visitar ni las fechas, pero aseguró que será este año. "He salido tres veces y las tres a Estados Unidos, una a Nueva York y dos a Washington, me falta el sur", dijo desde Palacio Nacional.

Durante su conferencia matutina también adelantó algunos nombramientos diplomáticos. Si bien informó que en los próximos días dará a conocer sobre nuevos representantes en embajadas y consulados en el exterior; para Venezuela se propondrá al activista Leopoldo de Gyves, quien fue también aspirante a la gubernatura de Oaxaca por Morena.

Otro de los adelantos que dio es que para la embajada de Nicaragua se propone al periodista Guillermo Zamora. Al respecto también confirmó que sí habrá un representante mexicano y será jefe de la cancillería en la embajada de México en Nicaragua, Ramiro Ayala.

Al respecto López Obrador dijo que hubiera sido una imprudencia no haber enviado un representante de México, país que sostiene buenas relaciones con todas las naciones del mundo.

Con Covid-19 por segunda vez

Luego del anuncio de su gira, López Obrador, además confirmó este día que está contagiado de Covid-19 y que tiene síntomas leves en la segunda ocasión en la que contrae la enfermedad.

"Informo a ustedes que estoy contagiado de Covid-19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante", dijo el mandatario.

López Obrador agregó que el secretario de Gobernación (interior), Adán Augusto López, lo sustituirá en su habitual rueda de prensa matutina y en otros actos públicos.

López Obrador, de 68 años y quien rara vez utiliza cubrebocas, se presentó esta mañana en su rueda de prensa diaria con voz ronca. En ese momento dijo que se haría la prueba para detectar covid-19, aunque creía que se trataba de gripe.

Se trata de la segunda ocasión en la que el mandatario se contagia de coronavirus en lo que va de la pandemia. La primera vez que contrajo la enfermedad fue el 21 de enero del año pasado y en ese momento estuvo aislado por varios días y fue sustituido por la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

El mandatario está vacunado con la dosis contra el covid-19 del laboratorio AstraZeneca y recibió refuerzo el pasado 7 de diciembre.

México, de 129 millones de habitantes, ha registrado en los últimos días un aumento en los contagios de coronavirus, aunque las defunciones se han mantenido estables, según cifras oficiales.

El país registra hasta este lunes 4,1 millones de casos confirmados y 300.412 defunciones.

Experto señalan que los contagios en el país serían muchos más a los reportados por las autoridades debido a que México es uno de los países que menos pruebas hace en el mundo.

La variante ómicron, que fue detectada por primera vez el 3 de diciembre, se ha convertido en la dominante en el país, y además ha trastocado las operaciones aéreas ya que varios pilotos y sobrecargos resultaron contagiados.

El gobierno ha reconocido el repunte de la pandemia, pero rechaza suspender actividades debido a que las hospitalizaciones y los fallecimientos se han mantenido controlados.