El Salvador anuncia construcción de estadio con ayuda de China

Por AFP



"El nuevo estadio nacional de El Salvador. Iniciará su construcción el próximo año", indicó el presidente Nayib Bukele, mediante su cuenta de Twitter.



El estadio, que será la nueva sede de las selecciones nacionales de fútbol, será construido en los terrenos que actualmente ocupa la Escuela Militar de la Fuerza Armada en la periferia oeste de San Salvador. La Escuela Militar será reubicada en otras instalaciones, indicó el gobierno.





El nuevo escenario deportivo tendrá 50.000 asientos y, según explicó el gobierno en un vídeo, contará con tecnología de punta en comunicaciones, con áreas para recibir a invitados especiales y para la prensa.



El presidente Bukele no precisó cuál será el monto de la inversión que se realizará en la construcción del escenario deportivo que también será usado para eventos artísticos.



No obstante, en mayo pasado la Asamblea Legislativa dominada por partidos aliados de Bukele, ratificó un acuerdo que en 2019 firmó el presidente con China en el marco de una gira que realizó por ese país.



Ese acuerdo se trata de US$500 millones que incluyen la construcción del estadio, un muelle y una planta potabilizadora de agua en la zona costera del departamento de La Libertad (sur), y una biblioteca, entre otras obras.



"US$500 millones en inversión pública no reembolsable y sin condiciones", celebró Bukele en mayo pasado cuando el Congreso ratificó el acuerdo con China.



La cooperación de China con El Salvador ha sido objeto de crítica por parte de Estados Unidos en ocasiones anteriores.





Estados Unidos se distanció de Bukele luego de que la Asamblea Legislativa destituyó el 1 de mayo a un grupo de magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general, provocando una condena internacional y de sectores de la oposición, que denunciaron un atropello a la separación de poderes.



El Salvador restableció relaciones diplomáticas con China en 2018, durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), y rompió lazos con Taiwán.