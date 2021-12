Honduras sospecha de contagios con variante ómicron en su territorio

Por La Prensa de Honduras



La Secretaría de Salud (Sesal) de Honduras informó este miércoles que envió 75 muestras al Instituto Gorgas de Panamá para confirmar si la nueva variante de Covid-19, ómicron, circula en Honduras.



A través de un comunicado, detallaron que no pueden confirmar todavía la presencia de la variante pese a la sospecha del ingreso de una persona positiva por ómicron.



Sin embargo, afirmaron que cuentan con un plan de respuesta en el marco de la pandemia para atender a la población en caso de ser necesario.



Este consiste en la captación temprana de pacientes en las Oficinas Sanitarias Internacional (OSI), búsqueda de pacientes a través de los equipos de respuesta y atención a pacientes en los centros de triajes y salas covid de los hospitales.



A la vez hicieron un llamado a la población a que se vacunen contra el mortal virus y que completen el esquema de vacunación.



Concluyeron haciendo énfasis en el uso adecuado de mascarilla, distanciamiento físico, evitar aglomeraciones y aislamiento de casos.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que ómicron parece provocar una mayor tasa de reinfección, pero provoca síntomas menos graves.



Las pruebas de PCR que se vienen usando ampliamente siguen detectando la infección por las distintas variantes del virus, incluida la ómicron y la vacunación sigue siendo fundamental para reducir la frecuencia de los cuadros graves de la enfermedad y las muertes.



Hasta el 12 de diciembre se registraban en Honduras 8,759,745 dosis de vacunas aplicadas, de las cuales 4,821,378 eran primeras, 3,697,915 segundas y 240,452 dosis de refuerzo.





Diversos estudios apuntan que los anticuerpos y la pauta de vacunación con dos dosis no son suficientes para neutralizar la nueva variante ómicron, que escapa a buena parte de la respuesta del sistema inmunitario, pero la dosis de refuerzo sí resultaría eficaz.