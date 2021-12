Sandra Cauffman escala a directora adjunta de Astrofísica de la NASA

Por estrategiaynegocios.net

Sandra Cauffman es la costarricense que escala un peldaño más en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA).

Antes de finalizar el 2021 asume como la nueva directora adjunta de la División de Astrofísica de la NASA.

La física e ingeniera lleva 30 años de trabajo en la agencia. Los últimos 17 meses ejerció como directora interina de la División de Ciencias Terrestres. En este punto fue apenas la cuarta mujer latina en la historia en acceder a un cargo similar en la NASA.

“La NASA no es solo un trabajo para nosotros, es una manera de vivir, tengo amigos con 50 años acá. Todavía saco mucha satisfacción del trabajo que hago, pero todo empieza con un sueño. Para buscar mi sueño, tuve que salir del país, estudiar ingeniería, hacer muchas cosas y prepararme. ¡Usted no sabe el pánico que yo sentí cuando me monté en ese avión para salir de Costa Rica! Pero es tirarse al agua, empezar a nadar y, eventualmente, aprender a nadar. Tener el miedo, pero hacer las cosas de todas maneras”, comentó Cauffman en entrevista con La Nación.

Su nueva misión

La costarricense coordinará desde su puesto la ejecución del presupuesto anual de la División de Astrofísica, de US$2.000 millones.

Entre las metas más próximas y ambiciosas de la NASA se encuentra la obtención de una muestra de tierra de Marte, pero, además, planean visitar los conocidos “mundos oceánicos”, es decir, cuerpos cubiertos mayormente por agua, como lo son las lunas de Júpiter (Europa, Ganímedes y Calisto), Saturno (Encélado, Mimas y Titán) o Neptuno (Tritón), así como el planeta enano, Plutón.

La llegada a la Luna

La pequeña Sandra tenía apenas siete años cuando vio a Neil Amstrong poner un pie en la Luna, en aquel ya lejano 20 de julio de 1969. Ese alunizaje cambió su vida para siempre. “no sabía qué era la NASA, pero yo quería ir a la Luna. me pregunté: ¿Por qué yo no puedo ir también?”.

El apoyo de su madre fue fundamental para convertirse en lo que es hoy, una mujer desafiante, con un (muy) alto cargo en la NASA, siendo una de las 150 personas (de las más de 60.000 que trabajan en la organización) en el Senior Executive Service (SES), justo por debajo de las posiciones de confianza del Gobierno.

“Cuando le dije a mi mamá que quería ir a la Luna, ella me podía haber dicho: ‘Si estamos en Costa Rica, somos pobres, cómo se le ocurre, usted es mujer, cómo va a hacer esto’. A mí ella nunca me dijo que yo no podía. Me decía: ‘Póngaselo en la cabeza, estudie, esfuércese, prepárese y uno nunca sabe las vueltas que da el mundo’”, aseguró a estrategiaynegocios.net, en una entrevista.

La admiración hacia su madre sobrevuela durante toda la entrevista. De familia humilde, hizo todo lo posible para sacar adelante a sus tres hijos ella sola. “Nunca se dio por vencida. mami se caía, y de una se levantaba, se sacudía y seguía adelante”.

Con información de La Nación