Vacuna vs. COVID: ¿Qué eficacia eficacia tienen contra la nueva variante Ómicron?

Por El Financiero (México)



Los científicos del mundo han estado trabajando día y noche para aprender más sobre esta variante. Las investigaciones disponibles indican que las vacunas existentes, que se encuentran entre los mayores logros de salud pública a nivel global, seguirán protegiendo contra los cuadros más graves de la enfermedad, una razón aún más sólida para obtener la dosis de refuerzo.



Los primeros informes preliminares sobre la protección contra ómicron son datos que hay que interpretar como los primeros indicios disponibles. Ni sus hallazgos son definitivos ni tiene suficiente información aún. Sin embargo, aquí te decimos cuál es la eficacia, según las farmacéuticas?



Eficacia de las vacunas contra ómicron

Pfizer

Una de las vacunas más administradas en el mundo contra el COVID-19 es la de Pfizxer. Sus primeros análisis indicaron que el efecto protector cae drásticamente contra la nueva variante. Sin embargo, dijeron, una dosis de refuerzo aumenta considerablemente la defensa del sistema inmunológico contra ómicron.

Un estudio preliminar que fue publicado recientemente y que estuvo a cargo de Discovery Health, la mayor aseguradora privada de Sudáfrica, constató que la vacuna de la farmacéutica Pfizer y el socio alemán BioNTech brinda solo un 33% de protección contra la infección. Sin embargo, la vacuna estaría ofreciendo un 70% de protección contra la hospitalización.

Moderna

La farmacéutica estadounidense advirtió que sus vacunas contra el COVID-19 podrían no ser tan eficaces contra la variante ómicron. Así lo dijo el director ejecutivo del fabricante de medicamentos Moderna. que afirmó que es poco probable que sus dosis sean tan eficientes como lo han sido contra variantes anteriores.

Moderna aún no ha publicado ningún resultado oficial sobre la eficacia de su vacuna contra ómicron, pero el presidente de la compañía, Stephen Hoge, dijo que es muy probable que las vacunas actuales no resistan tan bien la nueva variante. Aunque sostuvo que una dosis de refuerzo debería ofrecer cierta protección contra infecciones graves.

AstraZeneca

“Al igual que con cualquier nueva variante emergente, estamos investigando B.1.1.529 (ómicron) para comprender más sobre él y el impacto en la vacuna”. La compañía está investigando los casos. “Eso nos permitirá recopilar datos del mundo real contra esta nueva variante de virus”, dijo la farmacéutica británica dijo un comunicado.

Por su parte, un informe de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido analizó datos de 581 casos de ómicron y miles de casos de delta para calcular la eficacia de las vacunas contra la nueva variante. El análisis se basa en datos limitados, pero mostró una caída fuerte en la efectividad de la vacuna Oxford-AstraZeneca.

Johnson & Johnson

Según un análisis, hecho en Sudáfrica, la vacuna de Johnson & Johnson prácticamente no produjo protección de los anticuerpos contra la nueva variante, lo que demuestra que ómicron tiene una capacidad para sortear un grupo de defensas del cuerpo bastante representativo, según informó Bloomberg.

Sin embargo, el director global de investigación y desarrollo de la compañía, Mathai Mammen, dijo en un comunicado: “Hemos comenzado a trabajar para diseñar y desarrollar una nueva vacuna contra ómicron y pasaremos rápidamente a los estudios clínicos de ser necesario”.

Sputnik

Una de las vacunas que aún no ha sido aceptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la Sputnik. Sin embargo, el Instituto Gamaleya de Rusia afirmó que su dosis tiene “una actividad neutralizadora alta” contra la variante ómicron, según un estudio preliminar anunciado este viernes por sus desarrolladores.



Los responsables del Instituto Gamaleya y del Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF), aseguraron que la versión de una sola dosis de la vacuna Sputnik Light, en caso de utilizarse como refuerzo tras dos dosis de Sputnik V, aumenta la eficacia contra la nueva variante en un 80 por ciento. Aunque un estudio independiente afirmó este viernes que la vacuna rusa produce pocos o nulos anticuerpos contra la nueva variante.



Otros laboratorios como las chinas Sinopharm o Cansino no han proporcionado información sobre la nueva variante. Sin embargo, las vacunas existentes deberían proteger a las personas que contraen la variante ómicron de casos graves de COVID, dijo un funcionario OMS. “Las vacunas actuales siguen siendo efectivas contra infecciones graves y muerte”, aseguró.



Al final, señalan los expertos, si las vacunas que se tienen en la actualidad funcionan o no contra ómicron, es algo que iremos conociendo con más detalle con el paso de los días, aunque señalan que es menos mortal que la variante delta. Así funciona la ciencia. Evoluciona según ocurren los hechos y se acumulan evidencias.