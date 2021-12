Reino Unido: Como “tsunami” y “tormenta ómicron” definen récord de contagios por Covid-19

Por AFP y BBC

Reino Unido registró este viernes por tercer día consecutivo un récord de contaminaciones por Covid-19, con 93,045 nuevos casos registrados en 24 horas, según cifras de las autoridades sanitarias.

Reino Unido, que afronta según el primer ministro Boris Johnson un "tsunami" debido a la variante ómicron, es uno de los países más castigados del Mundo por la pandemia, con 147,048 muertos, 111 este viernes.

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, afirmó que ómicron ya es la variante dominante en el país, "el tsunami del que alerté hace una semana comienza a golpearnos", añadió.

El líder de Gales, Mark Drakeford pidió a los ciudadanos que se preparen para la "tormenta ómicron", y anunció que a partir del 26 de diciembre cerraran las discotecas del país y volverá la distancia social en tiendas y espacios de trabajo.

Gran Bretaña lanzó una campaña de vacunación masiva de refuerzo que busca llegar al máximo número de personas antes de final de año.

"No solo nos centramos en estar seguros de que tenemos el inicio de vacunación más rápido de Europa... sino también en que, gracias a la campaña Get Boosted Now podamos evitar algunas de las consecuencias más dañinas de ómicron", dijo el primer ministro Boris Johnson.

Aunque la presión crece para que Johnson anuncie medidas más restrictivas, el ministro Oliver Dowden dijo que el gobierno mantiene el "equilibrio correcto".

La recomendación se basa en que los primeros datos muestran que la administración de una tercera dosis de refuerzo evita que alrededor del 75% de las personas presente algún síntoma de covid por ómicron.

Los mayores de 30 años en Inglaterra y Escocia podrán programar sus dosis de refuerzo a partir del lunes, y en Escocia el rango entre 18 y 29 años a mediados de esta semana.

Gales, al igual que Inglaterra y Escocia, tiene como objetivo aplicar las vacunas de refuerzo a todos los adultos a más tardar a finales de enero, mientras que Irlanda del Norte ya lo está haciendo para mayores de 30 años y sin cita previa.

También se han vuelto a actualizar las normas de autoaislamiento en Inglaterra.

A partir del martes, las personas totalmente vacunadas que entren en contacto con alguien contagiado con covid no tendrán que autoaislarse automáticamente, sino que se someterán a pruebas diarias durante siete días.

Se trata del último cambio en la normativa después de que el gobierno de introdujera nuevas medidas del Plan B, entre las que se incluyen los pasaportes covid para algunos eventos multitudinarios y el regreso al trabajo remoto desde casa.