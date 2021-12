FMI: Estas son las fallas que tiene el sistema tributario de América Latina

Por E&N / Santiago Acosta Ormaechea y Samuel Pienknagura Loor

Departamento del Hemisferio Occidental



El Fondo Monetario Internacional presentó un informe en el que detalla las fallas que identifica en los sistemas tributarios de los principales países de América Latina, es decir, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.



También destacó que un mejor diseño de las reformas tributarias en la región podría ayudar al crecimiento económico y a reducir los grandes índices de desigualdad del ingreso. Según el FMI, la mayoría de los países de América Latina presentan una importante brecha entre la recaudación efectiva y la potencial.







Dice que los países latinoamericanos recaudaron 13 puntos porcentuales del PIB menos en ingresos tributarios que el promedio de la Ocde, y la brecha persiste aún después de tener en cuenta los niveles de PIB per cápita.



El FMI advierte que la base gravable para el impuesto de renta de personas naturales es corta, es decir, los umbrales son para los que tienen ingresos “demasiado” altos, las tasas son bajas y tienen muchas deducciones generalizadas y regresivas, que tienden a beneficiar a los ricos.



Pone de ejemplo a un trabajador que viva en una de las cinco mayores economías de América Latina, el cual tendría que ganar 10 veces más el PIB per cápita para estar obligado a pagar la tasa máxima de renta. Además, se beneficiaría de deducciones impositivas, que reducirían sustancialmente el monto que debería pagar, publicó La República.



En cambio, ese mismo trabajador, si viviera en otro de los países de la Ocde, tendría que ganar tan solo 3,5 veces el PIB per cápita del país para estar sujeto a la tasa máxima de renta.





El FMI dice que cuando se diseña bien, la captación de ingresos del impuesto de renta de personas naturales incide en el crecimiento de forma similar que el IVA, y podría ayudar a mejorar la equidad.



Agrega que se deben reducir las deducciones para simplificar el sistema, incrementar ingresos y lograr que la tributación sea más progresiva para que personas que ganan más paguen más impuestos.





“El argumento económico para mantener bajos los impuestos a los ricos es débil. Las reformas importantes que reducen los impuestos a los ricos conducen a una mayor desigualdad de ingresos, pero no tienen ningún efecto significativo sobre el crecimiento económico o el desempleo”, dijo Néstor Castañeda, profesor de Economía de América Latina en University College de Londres.



En cambio, el FMI dice que Latinoamérica tiene una dependencia “excesiva” en los ingresos del impuesto de renta a las empresas.





“Debería evaluarse detenidamente la tributación de las sociedades en la región, ya que la gran dependencia en este impuesto ha puesto trabas a la inversión y al crecimiento. Las reformas deberían centrarse en ampliar la base racionalizando los beneficios fiscales y las deducciones para lograr una equidad horizontal”, manifestó sobre el informe Santiago Acosta Ormaechea, economista principal del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.



Sobre el IVA, el estudio dice que es una fuente favorable para el crecimiento de la región y que es el principal ingreso tributario en América Latina. Agrega que la recaudación de este impuesto es semejante a la de la Ocde y que es favorable para el crecimiento.

Deducciones





Los incentivos bien focalizados en los trabajadores con salarios bajos, por ejemplo mediante créditos tributarios sobre la renta del trabajo (EITC por su sigla en inglés Earned Income Tax Credit), podrían estimular su participación en el mercado laboral y ayudar a reducir la brecha de género. También podrían estimular la formalización de la mano de obra al compensar parcialmente las aportaciones a la seguridad social, ayudando así a mejorar la recaudación de ingresos.



También se podría reformar el IRPJ. Al alinear las tasas se podría ayudar a atraer inversión y a aliviar el problema de traslado de las utilidades, y una reducción de las ventajas y deducciones tributarias podría establecer condiciones más igualitarias. Las reformas en curso de los impuestos sobre la renta de las sociedades a escala mundial brindan una buena oportunidad para replantear la tributación de las empresas en ALC.



En cuanto a las inquietudes relativas a la equidad, los países de ALC podrían fortalecer el IVA abordando la cuestión de las tasas reducidas y las exenciones, y con transferencias bien focalizadas que incentiven el uso de métodos electrónicos de pago (por ejemplo, el programa de la tarjeta social en Uruguay). La economía digital —que ha crecido más a raíz de la pandemia— debe ser gravada con el IVA de la misma forma que otros sectores de la economía para evitar la erosión de la base tributaria.



Dos factores clave: el respaldo público y el momento adecuado



El respaldo del público es esencial a la hora de ejecutar reformas tributarias. En una región en donde es baja la percepción y la confianza de que los impuestos se aprovechan bien, las reformas tributarias deben ir acompañadas de mejoras en la calidad y composición del gasto público y en la equidad general de la política fiscal.



El momento en que se toman las medidas es crucial. Mientras la pandemia no esté controlada, es importante seguir apoyando los medios de subsistencia para lograr una recuperación sólida. Los países con menos margen de maniobra fiscal quizá tengan que reformar sus sistemas tributarios más pronto, lo cual puede ayudar a apuntalar la confianza en sus marcos fiscales a mediano plazo.