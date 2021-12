España cita a Ricardo Martinelli a declarar en audiencia del caso FCC

Por La Prensa

El expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, investigado en España por su posible vinculación con un esquema de corrupción y lavado de activos que involucra a la constructora española FCC, está citado por la Audiencia Nacional para rendir declaración indagatoria.

La citación ocurre días después de que el exmandatario afirmara en declaraciones a un medio extranjero haber sido ya desvinculado de dicho caso.

La Audiencia Nacional ordenó en abril de este año tener por investigado a Martinelli dentro del proceso que investiga los delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de dinero “cometidos al menos parcialmente en España”. Martinelli deberá declarar mañana en audiencia del caso FCC en España



El expresidente Ricardo Martinelli Berrocal fue citado por la Audiencia Nacional de España para que rinda declaratoria mañana, viernes.

El magistrado Ismael Moreno Chamarro, titular del Juzgado Central de Instrucción No. 2, ordenó la semana pasada tomar declaración al expresidente “en calidad de investigado”, como parte del proceso que por corrupción internacional se le sigue a la constructora española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Dado que Martinelli no reside en Madrid y que no quiere ni puede comparecer personalmente, el magistrado ha dispuesto que rinda declaratoria mediante videoconferencia.

Sorprendentemente, Martinelli aseguró hace unos días estar fuera ya de este proceso. Sus declaraciones contrastan con una actividad judicial que parece seguir con fuerza.çLa fiscal anticorrupción María Teresa Gálvez —al frente de este caso— le corresponderá poner al expresidente panameño en conocimiento de los actos incriminatorios que han surgido de las investigaciones, dada su posible vinculación con la trama de corrupción montada por FCC durante su gobierno (2009-2014) y el presunto pago de comisiones a “su conseguidor o intermediario” Mauricio Cort.



La acusación pública está a cargo de la Fundación Internacional Baltasar Garzón.

Panamá pide a EEUU que restituya los dineros que blanquearon los hermanos Martinelli Linares

La Procuraduría General de la Nación comunicó al Departamento de Justicia de Estados Unidos, el pasado 10 de diciembre, el interés de la República de Panamá, “como víctima del delito”, en la restitución de los dineros que blanquearon Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, utilizando el sistema financiero estadounidense.



Los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal confesaron haber participado en un esquema para blanquear $28 mxxillones en sobornos que la constructora Odebrecht pagó para beneficio de un antiguo “alto funcionario del gobierno de Panamá”.



De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría, esa petición la realiza en su calidad de autoridad central de la República de Panamá para la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción” y atendiendo su obligación constitucional de defender los intereses del Estado panameño. En la solicitud de Panamá, se pide la restitución de los fondos procedentes de los delitos o cualquier suma equivalente a los bienes o al producto del delito que hayan sido o en el futuro sean cometidos, con motivo del proceso penal seguido en Estados Unidos a los hermanos Martinelli Linares y “otros”.



Luis Enrique, de 39 años de edad, y Ricardo Alberto, de 42, se declararon culpables el 2 y el 14 de diciembre de 2021, respectivamente, del cargo de conspiración para lavar dinero.



La Procuraduría informó que en la audiencia con el juez federal Raymond Dearie, celebrada el pasado martes en Brooklyn, en la que se validó el acuerdo de culpabilidad de Ricardo Alberto, estuvo presente el fiscal superior de Asuntos Internacionales, Agustín A. Almario Castillo. La entidad informó que le está dando seguimiento a todo lo que sucede en este caso.



La lectura de la sentencia de Ricardo Alberto será el 13 de mayo de 2022 y la de Luis Enrique, el día 20 del mismo mes.



Actualmente, los hermanos Martinelli Linares están en el centro de detenciones metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en el sector de Brooklyn (Nueva York), sin derecho a fianza debido a su “alto riesgo de fuga”.