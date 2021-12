Guatemala: 9 de cada 10 personas fallecidas por covid-19 no están vacunadas

Por Prensa Libre



Desde el 25 febrero, cuando empezó a aplicar la vacuna contra el coronavirus en Guatemala, hasta el 28 de noviembre murieron 9.235 personas. De ellas, nueve de cada diez personas no reportaban tener ninguna vacuna contra la covid-19, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia y Social (MSPAS).

Los registros del MSPAS evidencian que la mayor cantidad de personas que han muerto en los últimos diez meses por covid-19 no se habían aplicado ninguna vacuna aprobada contra el coronavirus. Esto, según expertos, demuestra que estar inmunizado previene el desarrollar una enfermedad grave o incluso morir.

De los más de 9.235 fallecidos, 257 ya tenían su esquema completo de vacunación, lo cual equivale a un 2.8 por ciento fallecidos. Otros 632 tenían solo una dosis, que equivale a un 6.9 por ciento de muertes. Asimismo, si se considera que para finales de noviembre el universo de personas vacunadas era de 5.9 millones de personas con al menos una dosis, se puede establecer que el riesgo de morir ya inoculado es de menos del uno por ciento (0,01%).

La recomendación de los expertos: vacúnese

Oscar Chávez, del Laboratorio de Datos, considera que estos datos se encuentran dentro de los rangos que han reportados otros países en el mundo y quiere decir que la probabilidad de morir vacunado por covid-19 es baja.

“Es recomendable que las personas se vacunen porque ello disminuye los riesgos de morir. También es importante que las personas completen su esquema de vacunación porque la probabilidad de fallecer disminuye aún más”, dijo Chávez. El analista comentó que en la población mayor a 50 años solo se ha inoculado al 50%. Por lo tanto, es importante avanzar en este grupo etario ya que son los más vulnerables.

Por su parte, Alicia Chang, vicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (Agei), explica que la vacuna contra la covid-19 protege a la persona de desarrollar una enfermedad grave y de morir.

“Las vacunas no previenen el contagio, pero una persona vacunada no va a fallecer, eso es poco probable. Tampoco llegará a una Unidad de Cuidados Intensivos. Hay que recalcarle a la población que deben tener su esquema de vacunación completo”, dijo Chang. La salubrista comentó que es necesario tomar en cuenta que en Guatemala se aplican diferentes tipos de vacunas. De momento se han utilizado Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Sputnik, y todas han mostrado ser eficientes.

Iriz Cazali, infectóloga, explica que mientras menos personas están vacunadas existe la probabilidad de que se desarrolle más variantes y algunas de estas podrían contrarrestar la eficacia de las vacunas ya aprobadas, aunque ello no ha sucedido todavía.

Recordó que recién surgió la variante Ómicron y es importante que la población esté lista cuando se presente aquí en Guatemala. “La meta sería que todas las personas estemos vacunadas cuando venga la variante ómicron. La vacuna sí protege. Hay menos muertos vacunados que no vacunados”, dijo Cazali.



De los 22 departamentos el que más avances reporta con la vacunación es Guatemala, con un 77 por ciento de inoculados, seguido de Sacatepéquez, con un 67.2 por ciento. Mientras que el más rezagado es Alta Verapaz, donde únicamente el 27.3 por ciento de las personas tiene una dosis.



En cuanto a los grupos etarios, es el de 60 a 69 años el que reporta el mayor porcentaje de inmunizados con esquema completo, equivalente al 57.30 por ciento, mientras que el más atrasado es de las personas menores de 12 a 17 años, ya que solo un 9.51 personas ha recibido su esquema completo.



Reacciones adversas

Según una solicitud de información pública hecha al mspas, de 5.8 millones de vacunados, menos del uno por ciento reportó reacciones adversas. Dado que la frecuencia es mínima, la comunidad científica concluye que inocularse es seguro.



Además, los síntomas más frecuentes que se notifican como “eventos supuestamente atribuibles a la vacunación” no son graves. El más común es reacción local en el sitio de la inyección, como dolor o inflamación, el cual fue reportado por pacientes en 4 mil 157 ocasiones. En segundo lugar, está el dolor de cabeza, que se notificó 1 mil 792 veces; luego la fiebre mayor de 38 grados, 1 mil 011 veces. Le sigue la náusea, con 739 ocasiones y en quinto lugar está el mareo, con una frecuencia de 730



Al respecto, los salubristas recomiendan que cualquier síntoma, aunque no sea grave, se notifique al sistema de salud para que el paciente pueda llevar un control médico y disminuir el riesgo de que se convierta en un problema más grave.



Uno de los aspectos que ha limitado la vacunación en Guatemala es la poca disponibilidad de dosis. Gran parte de ellas ha venido de donaciones, pese a que el gobierno firmó un contrato con la empresa Human Vaccine, el cual se ha retrasado por motivo no especificados.