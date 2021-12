Riquezas de los 10 principales multimillonarios de EEUU caen en US$27.000 millones

Por Bloomberg



Los magnates tecnológicos más ricos de Estados Unidos perdieron decenas de miles de millones en riqueza colectiva debido a que las acciones de tecnología se desplomaron en medio de temores de inflación y ajuste económico.



El patrimonio neto de Elon Musk se redujo en US$15.200 millones registrando la mayor caída entre los multimillonarios de la tecnología, después de que las acciones de Tesla Inc. extendieran la caída.



Eso deja la fortuna de Musk en US$268.900 millones, que sigue siendo un 72% más grande este año, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.



El patrimonio neto de Jeff Bezos se redujo en US$2.700 millones, a medida que las acciones de Amazon.com Inc. retrocedieron 1.4% en Nueva York, en tanto que el cofundador de Oracle Corp., Larry Ellison vio caer su fortuna en US$2.600 millones.



Por su parte, la riqueza de Mark Zuckerberg se redujo en US$1.300 millones a $114,700 millones con su recientemente rebautizada Meta Platforms Inc. en la cúspide de un mercado bajista después de una caída de casi un 20% desde su pico reciente.



Los mercados continúan reaccionando a una inflación más alta y la probabilidad de que la Reserva Federal siga adelante con una reducción más rápida en la compra de activos.