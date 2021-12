Fuerte caída del bitcoin y otras criptomonedas genera pánico en los mercados

Por Infobae/estrategiaynegocios.net

La “aversión al riesgo”, por los efectos de la variante omicron del coronavirus y el aumento de la inflación, se sintieron fuertemente este sábado en los mercados de criptomonedas.

En las primeras horas de la jornada, en el hemisferio norte, bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización en el mundo, se llegó a desplomar más del 20%, para luego recuperarse en parte y limitar la pérdida a poco más del 10%.

Según informaba a las 7:30 de la mañana argentina el sitio CoinMarketCap, las 3 principales criptomonedas, medidas por capitalización, registraban fuertes caídas y borraban decenas de miles de millones de dólares de valor.

Bitcoin, la más grande, con casi USD 900.000 millones de valor en unidades en circulación, acumulaba una pérdida de 16,85% en las últimas 24 horas. Ethereum, la segunda cripto de mayor valor de circulante, con USD 469.000 millones, caída 14,23%. Y Binance Coin, la tercera, cuya capitalización supera levemente los USD 90.000 millones, llevaba perdido 13,1% de su valor.

De las 10 criptomonedas de mayor valor y circulación, todas registraban caídas. Las únicas dos en que la pérdida es leve son Tether y USD Coin, dos “stablecoins”, es decir criptomonedas con respaldo en dólares, cuyos retrocesos son inferiores al 1 por ciento. La caída de Polkadot superaba el 22%, en tanto Solana, Cardano y Dogecoin, la cripto “meme” que nació como una broma y se hizo popular gracias a comentarios de Elon Musk, registraban pérdidas de entre 17 y 19 por ciento.

El precio del bitcoin tocaba así los USD 47.200, un 20% por debajo de los registros de hace un mes. Altcoins de reciente moda como como Shiba Inu retrocedían hasta 14 por ciento y en promedio la capitalización del mercado mundial de criptodivisas cayó a poco menos de 2,3 billones (esto es, millones de millones) de dólares, poco más de 16% por debajo del cierre del viernes, en tanto el volumen de transacciones de las últimas 24 horas sumaba poco más de USD 200.000 millones.

Más allá de posibles maniobras especulativas de algunos grandes jugadores, la caída refleja el nerviosismo de los mercados mundiales por el posible efecto sobre la economía de la variante omicron del coronavirus y los aumentos esperados de la tasa de interés en los Estados Unidos y por parte de los principales bancos centrales del mundo, en reacción al aumento de la inflación, que debilitaría los precios de las materias primas y podría producir una recesión internacional.

De hecho, el desplome cripto se produjo al cabo de una semana negativa en los principales mercados e indicadores. El Nasdaq retrocedió 3% y el S&P 500 un 2 por ciento.

Uno de los disparadores del humor negativo y la sobre-reacción de los mercados fue el reporte del viernes de la oficina de datos sobre el mercado de trabajo de noviembre: al cabo del mes, la economía norteamericana sumó 210.000 nuevos empleos, menos de la mitad de los 550.000 que anticipaba la encuesta entre economistas de Refinitiv.

Aunque esta cifra fue menor a la esperada, la tasa de desempleo en EEUU cayó a su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia y los inversores interpretaron que ahora la Reserva Federal (Banco Central) de EEUU estará más dispuesta a un ajuste monetario, para controlar los riesgos de inflación.

En ese contexto, cayeron las acciones de empresas hasta ahora favorecidas, como Tesla, Etsy y Adobe, que perdieron más del 5% de su valor. Facebook, en tanto, perdió 1,1% el viernes y más del 20% respecto de su máximo de septiembre.

El sábado, finalmente, estos desarrollos impactaron, con aumento, en el mundo cripto.

Por medio de su perfil de Twitter, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la compra de más bitcoin.

Cerca de la medianoche del viernes, el mandatario colgó dos mensajes en los que daba la noticia.

"150 monedas a un precio promedio de US $ 48.670", decía uno de los tuits.

El mandatario ya es un habitual comprador mediático en las bajas del criptoactivo, sin embargo, se desconoce el monto real de la inversión del Gobierno salvadoreño.

El Salvador just bought the dip! ??



150 coins at an average USD price of ~$48,670 ?#Bitcoin?