Por Bloomberg

El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su preocupación por el hecho de que algunos países estén introduciendo medidas generales contra la variante Ómicron del coronavirus que podrían no ser necesarias, y penalizar de forma injusta a las naciones africanas.

“Entiendo bien la preocupación de todos los países por proteger a sus ciudadanos contra una variante que aún no comprendemos del todo”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus. "No obstante, me preocupa igualmente que varios estados miembros estén introduciendo medidas contundentes y generales que no se basan en pruebas ni son eficaces por sí mismas, y que solo empeorarán las desigualdades”, agregó.

Reportado por primera vez en el Sur de África hace una semana, la variante ha provocado alarma global, dio paso a prohibiciones de viaje y puso en evidencia la disparidad entre las campañas de vacunación en las naciones ricas y la inoculación escasa en el mundo en desarrollo.

El director etíope de la OMS instó a los 194 estados miembros a ceñirse a medidas “racionales y proporcionales”, al tiempo que afirmó que aún hay más preguntas que respuestas sobre la gravedad de Ómicron y la eficacia de las vacunas. La Unión Europea ha registrado al menos 44 casos confirmados de la variante Ómicron en 11 países, aunque dijo que todas las personas infectadas son asintomáticas o muestran solo síntomas leves.

La Universidad de Oxford dijo que no hay evidencia de que la nueva variante derrote a la vacuna que desarrolló con AstraZeneca, lo que contrasta con las opiniones más pesimistas presentadas por otros fabricantes de inyecciones.

Moderna, por ejemplo, predijo que las vacunas tendrán problemas con el Ómicron. En cambio, Merck & Co. espera que su molnupiravir antiviral covid-19 sea activo contra la variante según el mecanismo de acción del tratamiento y la información genómica disponible.

Entre tanto, hubo un desplome en los mercados tras declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Dijo que el reciente aumento en los casos de covid-19 y la aparición de la variante omicron plantean “riesgos a la baja para el empleo y la actividad económica y una mayor incertidumbre para la inflación”.

El S&P 500 cayó 1,6%. El Nasdaq 100 cayó 1,6%. El promedio industrial Dow Jones cayó 1,7%, y el índice MSCI World cayó 1,3%.