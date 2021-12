Millicom ya es dueña de Tigo Guatemala e invierte otros US$1.000 millones

Por Prensa Libre



Pero aparte de ello, en los próximos cinco años invertirá US$1 mil millones más en infraestructura y ampliación de la cobertura, afirmó Mauricio Ramos, su director ejecutivo, quien respondió a una entrevista de Prensa Libre:



Según Millicom ¿cuál es el potencial de crecimiento de los servicios de telefonía móvil, fija y TV por cable en Guatemala?



Como sabes, desde hace unos días anunciamos desde Millicom-Tigo la adquisición de cuotas de capital en la empresa Comcel, en la cual pasamos de una participación del 55% al 100%. Es un momento sumamente importante para nuestra corporación y para el papel que aspiramos jugar en Guatemala, como líder en el proceso de digitalización de este maravilloso país. La operación, en concreto, representa una inversión de US$2 mil 200 millones. Una de las más grandes en la historia de Guatemala.



Nuestras proyecciones son que estas inversiones permitirán alcanzar un crecimiento del 13% en el mercado móvil; 15% en el de cable TV; y 67% en internet de banda ancha en los próximos cinco años. Dichas inversiones permitirán fortalecer aún más el liderazgo de Tigo en cada uno de dichos servicios (móvil 63.3%, CATV 37.4%, BBI 42.8%). Además, de ser la marca líder, Tigo es la marca favorita de los guatemaltecos y la más recomendada por nuestros clientes a familiares y amigos.



Guatemala es un país que ha mantenido un incremento sostenido en los servicios móviles y residenciales a través de los años. Como se sabe, actualmente es el país con la población más grande y la de mayor crecimiento de la región centroamericana. La edad promedio del guatemalteco es de 26.5 años, siendo la más joven en esta región. El 77% de la población se compone por las últimas tres generaciones: mileniales, Z y Alfa.



Estas dos últimas, componen más del 57% de la población y el 43% está comprendido entre las edades de 15 a 39 años. Los usuarios guatemaltecos demandan servicios de alta calidad, para lo cual contamos con estrategias claras y definidas de inversión y expansión para continuar siendo la empresa líder en el mercado.



Los índices macroeconómicos en Guatemala presentan grandes oportunidades de inversión, al igual que el volumen de usuarios en áreas urbanas. Sin embargo, nuestro reto más importante es llevar la conectividad a todos esos guatemaltecos en las áreas rurales que confían en nuestra marca, que tienen una larga trayectoria de 30 años en este país.



La penetración de servicios fijos de banda ancha es actualmente del 36% de Guatemala y 46% del mercado objetivo con posibilidades de conectar sus lugares. Estos datos revelan una gran oportunidad para seguir invirtiendo, para brindar oportunidades a la población y conectar cada vez más a un mayor número de guatemaltecos.



Somos los líderes en el mercado de comunicaciones móviles, de servicios fijos de banda ancha, televisión por cable por paga; y estamos comprometidos en seguir invirtiendo para conectar a más guatemaltecos.



Guatemala presenta actualmente condiciones macroeconómicas muy estables y favorables, que nos dan buenas señales, lo cual ha sido propiciado por la política del gobierno de darle certeza y estabilidad a las inversiones.



¿Millicom invertirá en la ampliación de la cobertura total de estos servicios en el país? Si es así ¿Cuál es el monto estimado en el corto y mediano plazos?



Llevamos 30 años de estar presentes en el país, y durante este tiempo hemos ido desarrollando exitosamente el negocio móvil de internet fijo y TV paga; y pretendemos continuar de la misma manera durante los próximos años. Se lo debemos a la confianza que depositaron en la empresa nuestros millones de clientes y usuarios y que procuraremos seguir mereciendo.



Sin embargo, nuestra visión de éxito se compone de múltiples elementos, ante todo nuestro compromiso para la digitalización de Guatemala y de todos los países en los cuales operamos. Nuestra ambición es continuar construyendo sus autopistas digitales y conectar a más comunidades. Por esa razón, nuestro plan de inversiones en Guatemala no termina con la adquisición que acabamos de concretar, nuestro plan actualmente es invertir más de US$1 mil millones en infraestructura en los próximos cinco años.



Estamos comprometidos en invertir en Guatemala, construyendo autopistas digitales para acercar a los guatemaltecos. Nuestra estrategia de crecimiento está enfocada en brindar a nuestros usuarios la mejor experiencia digital. Por esta razón estamos buscando no solo la tecnología e infraestructura para hacerlo; también buscamos llegar cada vez más a esos lugares donde los guatemaltecos necesitan estar más conectados.



¿Millicom invertirá para completar el desarrollo de la red 4G/LTE en el país con el objetivo de llegar a 5G/LTE?



Tigo cuenta con una estrategia definida de expansión digital que brindará los mejores servicios a los usuarios, a través de la construcción de redes fijas e inalámbricas que conecten a los guatemaltecos, mediante las últimas tecnologías.



En Millicom, nosotros invertimos de manera continua a la expansión y modernización de las redes en los mercados en que operamos. Para dar un ejemplo, nuestras redes 4G cubren aproximadamente el 78% de la población (alrededor de 120 millones en nuestros mercados), comparado con 73% en el mismo trimestre del 2020.



En Guatemala, dicha tecnología cubre alrededor del 75% de la población y nuestras inversiones planificadas para el 2022 nos permitirán llegar a un 79% (que es alrededor de 8.4 millones de personas mayores de 15 años).



La conectividad es el motor que dinamiza la economía, da acceso a servicios y educación, crea empleos y es la base de mercados competitivos y diversificados. Estar al servicio de las comunidades y mejora la inclusión social, económica y cultural.



Actualmente, en Guatemala aproximadamente el 73% de la población tiene cobertura móvil LTE. El mercado que tiene oportunidades de infraestructura para contar con servicios de banda ancha fijos, es de aproximadamente 2.1 millones de hogares. Nosotros hemos construido 1.6 millones de conexiones a dichos hogares, cubriendo aproximadamente el 75% de dicho mercado.



Reitero nuestro compromiso para continuar trabajando de cerca y constructivamente con el gobierno de Guatemala para aumentar la cantidad y optimizar el uso del espectro radio electromagnético con el que cuenta el país, para brindar más y mejor conectividad a los guatemaltecos.



Nuestra visión es que la inversión que realizamos coadyuve a cerrar las múltiples brechas digitales que existen y que afectan a niños, a mujeres, a comunidades periféricas, a grupos expuestos a fragilidades económicas y riesgo social. Vamos a trabajar con todas las autoridades para asegurar que sigamos construyendo las autopistas digitales que conectan las personas, mejoran vidas y desarrollan comunidades.



Es nuestra manera de crear valor en la economía del país, generando impacto positivo y ayudando a construir un ecosistema que aporte prosperidad, progreso y beneficio a largo plazo. ¿Entre los planes de Millicom está la ampliación de operaciones en el resto de Centroamérica?



Estamos presentes en nueve países de Latinoamérica y Centroamérica es pieza clave en la estrategia de Millicom. Tras la adquisición de operaciones fijas y móviles en Panamá a partir del 2018, completamos nuestra presencia en esa región. En total, vamos a continuar invirtiendo de manera significativa tanto en la red móvil, como fija a tasas que superan el billón de dólares al año a lo largo de Latinoamérica.



Tenemos inversiones importantes también en B2B (clientes corporativos) y en la expansión de la billetera digital Tigo Money en Guatemala que registra US$243 millones transaccionados al momento, con un crecimiento del 17% en términos de dinero electrónico.



Nuestra misión es conectar las comunidades de manera responsable con la mayor infraestructura. Aportamos experiencia y visión regional, que nos guía al servir a nuestros 55 millones de usuarios. Contribuimos con experiencia global que será la palanca para alianzas y sinergias que nos acompañarán durante esta nueva etapa en Guatemala. A esto aspiramos en Tigo Guatemala a ser facilitadores de su cuarta revolución industrial para que resalte el potencial de cada guatemalteco.



¿Qué beneficios inmediatos puede esperar la población guatemalteca, como consecuencia de esta transacción?



Tigo es una marca que ha sido líder en telecomunicaciones en Guatemala, y de la cual estamos orgullosos de representar ya que los guatemaltecos nos han preferido durante 30 años. Seguiremos construyendo redes para conectar a los guatemaltecos para que sigamos siendo la marca preferida en este bello país.



También es nuestra ambición invertir en el desarrollo del sector Fintech en Guatemala, dando renovado ímpetu y respaldo a Tigo Money, un producto dirigido a las poblaciones no bancarizadas, con la esperanza de mejorar la inclusión financiera y el uso de medios de pago digitales en el país, elementos fundamentales para la digitalización de la economía.



Existen datos que determinan que solamente el 40% de la población tiene una cuenta bancaria activa. No obstante, el porcentaje de personas sin cuenta bancaria activa sí utiliza la estructura de dicha industria para pago de servicios, remesas y depósitos. Por ejemplo, a eso hay que agregar que solo el 12% de los adultos tienen un préstamo bancario.



Sin embargo, existe una gran oportunidad en el hecho de que 2 de cada 3 personas sin cuenta bancaria activa, cuenta con un teléfono móvil, lo cual, puede apalancar el crecimiento de sus finanzas, utilizando tecnología que Tigo Money puede aportar para prestarles mayores oportunidades y darle al país un dinamismo financiero exponencial.



Actualmente, tenemos 1 mil 457 agentes de Tigo Money en los que se pueden hacer transacciones los que están dentro de los más de 70 mil puntos de venta de Tigo diseminados en todo el país; y ya contamos con más de 7 mil 500 establecimientos que aceptan los servicios de pago Tigo Pay.



Adicionalmente, nuestra billetera electrónica está conectada a una red de 2 mil cajeros automáticos, once remesadores importantes y 38 centros de cobro. Todos esos servicios financieros están disponibles desde cualquier teléfono móvil y el registro es bastante sencillo, utilizando plataformas digitales para smartphones o de USSD para los teléfonos más básicos. Estamos constantemente innovando para que nuestras plataformas de servicios financieros móviles sean accesibles a todos segmentos de la población.



El 70% del mercado laboral es informal. Estos guatemaltecos necesitan herramientas económicas y accesibles de servicios financieros para que se puedan integrar más efectivamente con el resto de la economía, con un método de pago adicional al que utilizan actualmente que es dinero en efectivo.



Ello agregará seguridad a sus transacciones y desarrollará la formalización de la economía mediante la inclusión financiera forjando sinergias entre el sector tradicional financiero y las Fintech. Tigo Pay es precisamente un ejemplo de esas posibilidades, ya que combina el uso de tarjetas de crédito/débito con la billetera electrónica.



Todo ese esfuerzo que estamos desarrollando, demuestra nuestro compromiso de invertir en el sector de servicios financieros móviles y con ello exponencial las oportunidades de transaccionalidad a todos los guatemaltecos.



¿Qué proyectos ha trabajado Tigo durante el 2021 en el área de Responsabilidad Corporativa?



En febrero 2021 se anunció la iniciativa Alianzas por la Educación, integrada por Tigo y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y otros como la Organización Internacional para las migraciones y el Intecap.



El primer municipio donde se establecieron acciones en el marco de esta alianza fue en Nebaj, Quiché, donde se implementó un programa de capacitaciones en línea con la finalidad de apoyar a más de 25 mil jóvenes vulnerables del altiplano occidental, brindándoles herramientas para que tomen el control por medio de información y conocimientos, y el desarrollo de habilidades y competencias.



La participación de Tigo se ve reflejada con la dotación del 50% del equipo de cómputo, y el 100% del servicio de internet que tendrán los salones en donde se impartirán los cursos, así como el internet residencial que se instaló en cada una de las casas de los participantes, con el objetivo de que puedan recibir las capacitaciones directamente en sus hogares.



Posteriormente, en abril el proyecto se amplió a Jacaltenango y Aguacatán, Huehuetenango, contando siempre con el apoyo de Tigo, por medio de la dotación de servicio de internet residencial en las viviendas de los participantes del proyecto.



¿Qué acciones llevará a cabo Tigo Guatemala en el marco de la Alianza Regional Millicom con Fundación Real Madrid?



En el marco de la alianza suscrita a nivel regional la propuesta de trabajo en Tigo Guatemala incluye capacitaciones a los maestros y colaboradores de la fundación F. Novella (socio local de FRM) en los siguientes programas:



Enseñanza tecnología: Se creó en el 2017 y tiene como fin brindar una navegación segura y responsable en internet y redes sociales para niños y niñas, y que a la vez puedan aprovechar al máximo las oportunidades que la tecnología ofrece.



Algunos de los objetivos son la identificación de los riesgos y vulnerabilidades de los niños en el ciberespacio; la concienciación de los maestros, educadores y niños, el desarrollo de materiales y contenidos educativos y buenas prácticas para minimizar riesgos, y la promoción de intercambio de conocimientos y experiencias.



Desde el 2017, se ha capacitado a más de 2 mil 21 maestros impactando a más de 25 mil niños. Con este proyecto se espera capacitar a 67 maestros de la fundación Carlos F. Novella, socio local de la Fundación Real Madrid, beneficiando a más de 1 mil 150 niños.