¿Quién es Parag Agrawal, el nuevo CEO de Twitter?

Por Expansion.mx



Jack Dorsey renunció a Twitter y el cargo de CEO lo ocupará Parag Agrawal, quien se desempeñaba como director de tecnología desde 2017 y ha estado en la empresa durante más de una década. Además, es una persona en la que el propio Dorsey confía por sus enfoques transformadores.

La formación académica de Parag Agrawal es de suma relevancia, pues tiene un doctorado en Informática por la Universidad de Stanford, así como una licenciatura en Ciencias de la Computación e Ingeniería del Instituto Indio de Tecnología, en Bombay. Antes de entrar a Twitter, Agrawal trabajó en Microsoft, Yahoo y AT&T Labs.

Dentro de la división de tecnología de Twitter, Agrawal fue responsable de la estrategia técnica de la empresa y lideró el trabajo para mejorar la velocidad del desarrollo mientras avanzaban con las funciones de aprendizaje automático e inteligencia artificial en la compañía.

Su estadía en Twitter ha tenido varias etapas e incluso fue reconocido por su labor en ingeniería de ingresos y consumo, lo cual tuvo un fuerte impacto en la aceleración del crecimiento de la audiencia en 2016 y 2017.

“Me uní a esta empresa hace 10 años, cuando había menos de 1,000 empleados. Esos días me parecen ayer. He caminado en tus zapatos, he visto los altibajos, los desafíos y obstáculos, las victorias y los errores. Pero entonces y ahora, por encima de todo, veo el impacto increíble de Twitter, nuestro progreso continuo y las emocionantes oportunidades que tenemos por delante”, dijo Agrawal en un nota a empleados.

En un comunicado, Dorsey dijo que tiene toda su confianza en Parag. “Estoy profundamente agradecido por su habilidad, corazón y alma. Es su momento de liderar”, escribió. Dentro del mismo documento donde se anunció el movimiento, Agrawal también mencionó que seguirán construyendo sobre las bases que dejó Dorsey y se mostró muy “energizado por las oportunidades que se avecinan”.

Según cifras de la plataforma de inteligencia, people.ai, Parag Agrawal tiene un patrimonio neto estimado de US$1,52 millones, los cuales intentará hacer crecer por medio de Twitter, en donde ha participado en muchas de las decisiones críticas.

Si bien en el periodo reciente, los movimientos más relevantes que Dorsey ha hecho en Twitter tienen relación con nuevos modelos de monetización del contenido, así como criptomonedas y blockchain, Agrawal ha sido parte importante en la generación de Bluesky, el esfuerzo de la compañía por crear un “estándar abierto y descentralizado para las redes sociales”.

Como CEO de la red social, Parag Agrawal deberá cumplir con los objetivos de la empresa, la cual apunta a tener 315 millones de usuarios monetizables activos diariamente para finales de 2023 y, por lo menos, duplicar sus ingresos anuales para ese mismo año.

Deep gratitude for @jack and our entire team, and so much excitement for the future. Here’s the note I sent to the company. Thank you all for your trust and support ? https://t.co/eNatG1dqH6 pic.twitter.com/liJmTbpYs1