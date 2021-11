Jack Dorsey renuncia como CEO de Twitter

Por as.com



Jack Dorsey, cofundador y director ejecutivo de Twitter, renunció y cedió este lunes el puesto al director de tecnología de la empresa, Parag Agrawal. La medida es efectiva de inmediato, aunque Dorsey permanecerá en el directorio de la compañía de redes sociales hasta que expire su mandato en 2022, dijo Twitter en un comunicado el lunes.

“Decidí dejar Twitter porque creo que la compañía está lista para dejar atrás a sus fundadores”, dijo Dorsey en el comunicado.

“Mi confianza en Parag como director ejecutivo de Twitter es profunda. Su trabajo durante los últimos 10 años ha sido transformador. Estoy profundamente agradecido por su habilidad, corazón y alma. Es su momento de liderar”, comentó.

“Decidí que después de casi 16 años de tener un puesto en nuestra empresa, de cofundador a CEO y presidente, finalmente es hora de irme. ¿Por qué? Se habla mucho sobre la importancia de que una empresa sea 'dirigida por un fundador'. En última instancia, creo que eso es muy limitante y un sólo punto de falla. He trabajado duro para asegurarme de que esta empresa pueda separarse de sus fundadores.

Creo que es fundamental que una empresa pueda mantenerse por sí misma, libre de la influencia o dirección de su fundador. Quiero que todos sepan que esta fue mi decisión y la reconozco. Fue difícil para mí, por supuesto. Amo a este servicio y a la compañía ... Y a todos ustedes, mucho. Estoy muy triste ... pero muy feliz. No hay muchas empresas que lleguen a este nivel. Y no hay muchos fundadores que elijan su empresa sobre su propio ego. Sé que probaremos que este fue el movimiento correcto. (...) Gracias a todos por la confianza que han depositado en mí. PD: Estoy twitteando este correo electrónico. Mi único deseo es que Twitter Inc. sea la empresa más transparente del mundo.”

¿Quién sustituirá a Jack Dorsey como CEO de Twitter?

A través del mismo comunicado, Dosey dio a conocer que Parag será el encargado de tomar el cargo como el nuevo CEO de Twitter.

“La junta ejecutó un proceso riguroso considerando todas las opciones y designó a Parag por unanimidad (...) Parag ha estado detrás de todas las decisiones críticas que ayudaron a cambiar esta empresa (...) Parag comenzó aquí como un ingeniero que se preocupaba profundamente por nuestro trabajo y ahora es nuestro CEO (yo también tenía un camino similar ... él lo hizo mejor). Esto solo me enorgullece. Sé que Parag podrá canalizar mejor esta energía porque la ha vivido y sabe lo que se necesita”, expresó Dorsey.

Acciones de Twitter se disparan tras posible renuncia de Jack Dorsey

Tras la dimisión de Jack Dorsey como CEO de Twitter, las acciones de la compañía se dispararon un 15% tras la apertura de la Bolsa de Nueva York.

Cabe mencionar que, a principios de 2020, Jack Dorsey se enfrentó a una petición de destitución en la que Elliott Management Corp, empresa liderada por Paul Singer, trató de reemplazarlo.

Singer argumentó que Dorsey estaba prestando muy poca atención a la compañía, pues también dirigía la empresa de procesamiento de pagos Square Inc., motivo por el que se le solicitó la renuncia a una de las compañías antes de que la firma de inversión llegara a un acuerdo sobre la dirección de Twitter. Jack Dorsey se libró de aquella petición otorgándole a Elliott y a su aliado, la compañía de adquisiciones Silver Lake Partners, puestos en el directorio de Twitter.