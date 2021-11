Honduras: Observadores destacan calma y alta participación en elecciones

Por La Prensa (Honduras)



La Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), Asociación de Organismos no Gubernamentales de Honduras (Asonog), Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la Comisión de Acción Social Menonita en Honduras (Casm), el Foro Nacional de Convergencia (Fonac), la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh) y la iniciativa juvenil Voto Informado, desplegaron más de 1,400 observadores a nivel nacional para recabar información sobre el proceso electoral.



Las organizaciones detallaron que durante las primeras horas de este domingo, la fiesta cívica se desarrolló en paz, tranquilidad y alta concurrencia en los centros de votación; sin embargo, se reportaron algunas falencias durante la inauguración de la jornada. Los centros de votación debieron abrir a las 7:00 am, pero en promedio se habilitaron entre 7:20 am y 8:30 am.



Al comienzo de las votaciones solo el 64% de las juntas receptoras de votos estaban conformadas por cinco o más miembros representantes de los partidos políticos. En el 55% de los centros no se identificó presencia de observadores delegados de los partidos políticos, mientras que en el 45% restante los delegados identificados, en su mayoría, correspondían a los partidos Nacional, Libertad y Refundación y Liberal.



En algunos centros de votación se reportó falta de coordinación en la entrega del material electoral, lo que generó confusión y confrontaciones entre representantes de diferentes partidos políticos.



El 34% de los observadores identificaron problemas para el ingreso de la huella dactilar con el sistema biométrico, en estos casos, las juntas receptoras de votos deben hacer uso de otros mecanismos de verificación de identidad de los votantes.



También reportaron conflictos entre activistas de los partidos por irregularidades, tales como: manipulación de votos e ingreso de votantes con teléfonos celulares, entre otros.



Por su lado, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) se sumó al proceso de observación a las elecciones generales con enfoque de derechos humanos.



En su informe preliminar indicaron que el proceso electoral a nivel nacional se desarrolló de forma pacífica, ordenada y con buena afluencia de personas que ejercen el derecho al sufragio en los distintos centros de votación. A nivel general se reportó el uso de los dispositivos de identificación por medio de biometría, lo que está garantizando la plena identificación de las personas que acuden a las urnas a ejercer su derecho al voto.



De igual forma, las delegaciones verificaron la llegada y distribución de los dispositivos para la transmisión de resultados electorales preliminares. Se verificó que la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE) no estaba funcionando, lo que limitó el derecho de las personas a poder revisar por esta vía cuál era el centro de votación asignado.



En el 53% de los centros de votación se observó propaganda electoral de los diversos partidos políticos a menos de 200 metros, en el 56% se abrieron los centros de votación a la 7:00 am, según lo programado por el CNE, sin embargo, el 44% de los centros tuvieron un retraso y presentaron dificultades para la apertura de las instalaciones. Las principales razones para que los centros de votación abrieran después de las 7:00 am se debió a llegada tarde de los miembros de la junta receptora de votos, problemas con el equipo biométrico y no contaban con el material electoral, entre otros.



En el 69% de los centros de votación se observó la aplicación de medidas de bioseguridad contra el covid-19, tales como: control de ingreso de las personas en un 60%, aplicación del gel antibacterial en un 50%, entrega de mascarilla en un 36%, entre otros.



En el 40% de la entrada de los centros de votación se observaron controles y regulación para que las personas mantuvieran el distanciamiento físico. Las personas guardaron la distancia en un porcentaje de 28%, se mantenía control y regulación de la cantidad de personas en un 23%, el transporte público brindado por activistas, particulares o familiares contaba con las medidas de bioseguridad en un 8%.



En los centros de votación se observó la participación de las siguientes personas: miembros de la junta receptora de votos, miembros de las Fuerzas Armadas, custodio electoral y observadores nacionales. Se miró poca presencia de los miembros de la Policía Nacional Preventiva, así como también delegados observadores de los partidos políticos, operadores técnicos encargados del Trep, defensores de los derechos humanos, edecanes y observadores internacionales.



En el 51% de los centros de votación se miraron medios que facilitaran el ingreso de las personas con discapacidad: personal designado que ayuda a las personas con discapacidad en un 39%, rampas de acceso en un 19%, entre otros. Las barreras notorias en la entrada de los centros de votación fueron: gradas en un 67%, bordillos en un 51%, entre otros.



En tanto, un informe del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), describió sus hallazgos de revisiones hechas en Tegucigalpa; Comayagüela y alrededores (Valle de Ángeles, El Chimbo, Santa Lucía, El Hatillo); La Ceiba; Gracias, Lempira; San Pedro Sula; Juticalpa, Olancho.



El 90.4% de las juntas receptoras de votos observadas ya habían abierto a las 8:30 am, el 27.2% no contaban con todos los miembros propietarios al momento de la apertura, siendo los partidos Liberal, Nacional y Libre que estaban mayormente representados (95.9%).



La mayoría de los materiales electorales estaban presentes en las juntas, a excepción del kit tecnológico que hizo falta en el 20.2% de las mesas observadas. En más de un 90% de las urnas el censo electoral estaba a la vista de los electores y estos contaban con información adecuada sobre la ubicación de las mesas de votación.



Se miraron casos aislados de amenaza, acoso o intimidación, impedimento para realizar la observación y retención de material electoral. En el 16.7% de las juntas receptoras no se utilizó el lector biométrico de huella, siendo la principal causa que los miembros no fueron capacitados, no funcionó o no llegó.



Por otra parte, las autoridades policiales confirmaron hasta el mediodía que el proceso de elecciones generales transcurrió con normalidad.



El director general de la Policía Nacional, Orbin Galo Maldonado, confirmó que han seguido en tiempo real el desarrollo de la actividad en todo el territorio hondureño.



“Tenemos la capacidad tecnológica y el talento policial para informar en tiempo real las incidencias que han surgido desde la etapa previa del proceso de elecciones”, detalló.



Según informaron, se reportaron incidencias menores en algunos centros de votación de los municipios de Tela, Santa Rita y Danlí.



“Una vez más abogamos por elecciones libres, limpias, en paz y para que esta jornada electoral siga siendo pacífica y sin violencia, así como los próximos días”, afirmó este mediodía Željana Zovko, jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea tras un breve recorrido en las mesas de un centro de votación en Tegucigalpa.



“La Misión está invitada aquí por el Consejo Nacional Electoral de Honduras y cuenta hoy con 78 observadores que, desde las 6:00 am están desplegados por todo el país”, explicó la eurodiputada croata.



“Recibimos primeros informes desde el terreno, en general hemos observado un ambiente tranquilo dentro y fuera de las juntas receptoras de votos. Nuestros observadores informan que la afluencia a los centros de votación está siendo alta”, añadió.



“Tomamos nota que la mayoría de las juntas observadas por nuestra Misión ha abierto con un pequeño retraso, así como que hubo pequeños problemas con la entrega de material y con los lectores de huellas”, subrayó Zovko.



Las elecciones generales en Honduras, en las que se vota para un presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldías municipales, 128 diputados para el Congreso Nacional y 20 al Centroamericano, se iniciaron este domingo bajo medidas sanitarias por la pandemia.



Según sondeos de opinión, de los candidatos presidenciales solamente tres tienen posibilidades de ganar: Xiomara Castro, líder del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda); Nasry Asfura, del Nacional, conservador, en el poder; y Yani Rosenthal, del Liberal (centro).



Los resultados preliminares se conocerán tres horas después de concluidas las votaciones, lo que está previsto para las 8:00 pm.



Los consejeros del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre, Rixi Moncada y Ana Paola Hall dieron por abiertas las votaciones a las 07:30 am en las instalaciones del instituto Central Vicente Cáceres, en Tegucigalpa.



En la contienda será elegido el sucesor del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien el 27 de enero de 2022 concluirá su segundo mandato en el poder.



Más de 5 millones de hondureños, de los 9.5 millones de habitantes que tiene el país, fueron convocados a los comicios, que son los undécimos desde el retorno al orden constitucional en 1980, después de casi 20 años de regímenes militares.