Mujeres Desafiantes: Líderes en carreras STEM y en los negocios

Por Revista E&N

Revista Estrategia & Negocios sigue destacando a las Mujeres Desafiantes de Centroamérica, este 25 de noviembre, hablamos con mujeres que destacan en la tecnología, industria de los videojuegos y economía naranja.

Primer Panel: Mujeres destacadas en STEM – 9:00 a.m.

-Wendy Jordan, Fundadora y Chief Operations Officer de Encuentra24

Es una panameña de 44 años de edad. Cuenta con un Master en Dirección Estratégica y Creativa de Publicidad Integral de la Universidad de Barcelona, además de la Licenciatura en Mercadeo con Énfasis en Publicidad, de ULACIT y Técnico en Diseño Web de Barcelona.

Es la Fundadora y Chief Operations Officer (COO) de Encuentra24 y hoy está a la cabeza de las estrategias de marketing, desarrollos E-commerce y gestiones de nuevos productos y negocios.

Fundó Marketplace horizontal en el 2005 en Panamá y la convirtió en un multinacional latino-americana líder en la región. También fundó en el 2019 los portales Casas24.com vertical inmobiliario para Latam y Shoperia.com.pa Multivendor Marketplace de E-commerce para Panamá

-Kemly Camacho, co-fundadora y coordinadora de la Cooperativa Sulá Batsú

Sulá Batsú, la empresa que coordina es asociativa autogestionaria que trabaja en el tema de las tecnologías digitales para el desarrollo local y que a su vez impulsa, apoya y promueve el desarrollo de emprendimientos colaborativos de base tecnológica orientados a la resolución de problemáticas sociales.

Es ingeniera en computación, antropóloga y tiene una maestría en sociedad del conocimiento y otra en evaluación de programas y proyectos de desarrollo.

Es investigadora y docente en la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica.

- Marie Destarac Eguizabal, Project Manager del exoesqueleto ATLAS para la empresa española Marsi Bionics

Nació en Guatemala y es Doctora en Automática y Robótica con mención cum laude por la Universidad Politécnica de Madrid.

Tiene 15 años de experiencia trabajando en proyectos de I+D relacionados al campo de tecnología médica en Guatemala, Japón y España en los campos de dispositivos médicos y robótica de rehabilitación.

Actualmente trabaja en la empresa española Marsi Bionics como Project Manager del exoesqueleto ATLAS, diseñado para ayudar a niños que no pueden caminar, y también está a cargo de todas las terapias que se realizan con dicho dispositivo.

- Keyla Bermúdez, desarrolladora para Canu Arts Videogame Development Studio y para Stoneball Studio

Tiene seis años de experiencia en Dirección de Operaciones y ocho años de experiencia en Dirección de Proyectos de desarrollo de Videojuegos en Canu Arts Videogame Development Studio y para Stoneball Studio.

Es miembro de junta directiva de la ASODEV (Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Costa Rica) desde 2017.

Es licenciada en Administración de Negocios de la Universidad de las Ciencias y el Arte de Costa Rica.

-Iliana Benítez, CEO y productora innovadora en Vertex Studio

Vertex Studio es una empresa salvadoreña de juegos y simulación que integra motores de juegos con inteligencia artificial.

Dentro de sus proyectos relevantes se encuentra MedixLab. La empresa es el Desarrollador Tecnológico del primer laboratorio de Realidad Virtual en Salud para El Salvador.

Iliana es Co-Founder de Roboxmaker desde el 2019. Esta es una startup de tecnología que ha creado su propia plataforma para ensamblar robots virtuales.

Además, es Co-Fundadora e inversionista de Línea Rosa App desde el 2020. Esta es una app de transporte de mujeres para mujeres en El Salvador.

Segundo Panel: Mujeres Empresarias y Ejecutivas– 11:00 a.m.

Las altas ejecutivas de Centroamérica nos contarán en breve de su contribución en el combate a la pandemia, el apoyo que dieron las mujeres en medio de la incertidumbre y cómo el teletrabajo contribuyó al desarrollo de las mujeres en diversos ámbitos.

Sandra Flores - Country Manager Avon Nicaragua

Forma parte de Avon desde hace más de 20 años. Es Licenciada en Derecho, con especialización en Derecho laboral. Se desempeñó dentro de la organización como: Gerente de Zona, Gerente Divisional, Gerente de Ventas y actualmente Country Manager de Avon Nicaragua.

Dentro de sus logros destaca que en 2011 y 2012 fue la ganadora de Avon Líder Award.

Soledad Rovira, CEO Scotiabank Panamá

Cuenta con 21 años de experiencia en el sector financiero. Desde febrero de 2019 es la Gerente General de Scotiabank en Panamá.

Se desempeñó como Vicepresidente Senior de Retail Support, a cargo de los equipos de Banca de Personas en Panamá, Costa Rica y El Salvador.

Tiene un Máster en Administración de Empresas de Georgetown Business School y un máster en Economía de la Universidad de la República en Uruguay, su país natal.

-Stephanie Melville, Secretaria de Junta Directiva Progreso

Graduada como abogada de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Además, cuenta con una maestría en Derecho Corporativo de Northwestern University.

A su perfil profesional se suman diversos cursos enfocados en finanzas, administración de empresas, cursos de empresas familiares, entre otros.

Desde hace unos años empezó a participar en la Junta Directiva de Progreso, como una de las primeras mujeres Directoras de mi familia y la más joven de la Directiva. También fue la primera mujer en ocupar el puesto de Director de Cámara de Industria de Guatemala.

- Dianne Medrano Valerín, Gerente General de Centenario Internacional

Cuenta con más de 19 años de experiencia en la industria de bienes de consumo. En su carrera profesional ha pasado por empresas como FIFCO, The Coca-Cola Company, DIAGEO y ahora mismo Centenario.

Está orientada a brindar resultados, con una gran capacidad para implementar impacto en el mercado, con pensamiento innovador y resolución de problemas.

Cuenta con MBA de la Universidad Interamericana.

Dentro de sus reconocimientos destacan: Premio Effie 2016 Johnnie Walker Green Label por la campaña "Green is Back" y el FIFA Trophy Tour Best in Ejecución de clase 2014.