Genomma Lab y Oravax Medical buscarán comercializar vacuna oral para COVID-19

Por Expansión



Las empresa Oramed Pharmaceuticals Inc, especialista en fármacos de vía oral estableció una alianza estratégica 50/50 entre su marca Oravax Medical Inc y la compañía Genomma Lab Internacional con el fin de desarrollar pruebas que permitan comercializar 'Oravax', una vacuna oral contra el Covid-19.



Actualmente, están realizando las pruebas clínicas de fase 1 en Sudáfrica y planeando las pruebas clínicas de fase 2. El plan de distribución iniciaría en México, pero con la presencia de Genomma Lab en Latinoamérica, se buscaría llegar a los países de toda la región dependiendo de la aprobación de las autoridades nacionales.

Composición

La vacuna oral de Oravax se conforma de tres proteínas específicas similares a componentes del virus (CoV-2 del SARS) e incluye algunas proteínas que son menos susceptibles a la mutación, lo que según las farmacéuticas "puede ser potencialmente más eficaz para proteger contra variantes actuales y futuras del virus Covid-19". No se asemejan a las pastillas creadas por Pfizer o Merck ya que las de estas farmacéuticas serían un medicamento y no una vacuna.



Aplicación

Estaría destina para aplicarse en personas que no se hayan vacunado o como refuerzo a personas previamente vacunadas. El diferencial radica en su toma vía oral y no inyectable y otra facilidad es que no necesita de almacenamiento en cadena fría. En el anuncio de asociación, el presidente del Consejo de Genomma Lab, Rodrigo Herrera Aspra dijo que representa una oportunidad única para Genomma, sus accionistas, clientes, proveedores y colaboradores. "Nos enorgullece formar parte de esta alianza estratégica con Oramed, y una vez que se obtenga la autorización correspondiente, llevar a Oravax como vacuna oral de última generación para proteger a nuestras poblaciones del virus COVID-19 en México y potencialmente en toda América Latina que representa 662 millones de personas".



Por parte de Oramed, su CEO, Nadav Kidron, dijo “las sinergias resultantes de nuestras respectivas capacidades dejan en claro que las combinaciones de nuestras fortalezas son complementarias y representan una oportunidad única y significativa. La combinación de la vanguardia tecnológica y científica que tiene Oravax, junto con la excepcional red de ventas y distribución de Genomma en México y América Latina, además de su amplia experiencia en los mercados locales, resultan en una alianza muy poderosa".



Las compañías también anunciaron que tienen la intención de realizar un canje de acciones por US$20 millones, "según el precio de cierre promedio de las respectivas acciones durante los últimos 15 días bursátiles previos. Asimismo, Genomma Lab se compromete a participar en una inversión futura en Oravax", señalaron en un comunicado.