Panamá: Hoteles tienen 9.000 habitaciones fuera del inventario

De las 32.000 habitaciones que estaban registradas en Panamá hasta finales de 2019, más de 9.000 están fuera del inventario debido al bajo ingreso de visitantes producto de la pandemia respiratoria del coronavirus (Covid-19). Algunas son habitaciones de hoteles que han cerrado y otras que no se han habilitado porque no tienen el personal para atenderlas y no hay visitantes.

De acuerdo con el informe de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), hasta agosto habían ingresado 365.218 visitantes al país, lo que representa una caída del 76% en comparación con los primeros 8 meses de 2019, cuando se reportó el ingreso de un millón 531.000 visitantes.

Armando Rodríguez, presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), comentó que los hoteles que están operando solo han habilitado el 50% de sus habitaciones, mientras que otros han optado por no abrir.

Se estima que menos del 40% de los hoteles en el país abrieron sus puertas luego que las autoridades permitieron el reinicio de operaciones el 12 de octubre de 2020, luego de permanecer cerrados más de 7 meses debido a las restricciones de movilidad que aplicaron las autoridades para frenar los casos de contagios de la enfermedad respiratoria.

Ernesto Orillac, presidente de la Cámara de Turismo de Panamá (Camtur), señaló que un número importante de empresas turísticas, han optado por continuar cerradas, ya que no cuentan con los recursos para reactivar los contratos suspendidos que por mandato del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral debían activarse a finales de octubre.

El presidente de Apatel indica que la alerta que emitió la embajada de Estados Unidos en Panamá para sus ciudadanos, coloca más presión sobre el turismo panameño, ya que ese país es el principal emisor de visitantes para el país. Situación que se suma a las restricciones que todavía mantiene el Ministerio de Salud sobre los viajeros de Estados Unidos, quienes deben permanecer en cuarentena por 3 días en caso de no contar con el esquema completo de vacunas, sin importar si presentan un resultado negativo de una prueba de PCR.