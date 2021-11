¿Por qué es tan difícil para el mundo dejar de usar carbón?

Por AP / AFP



Todos los días, Raju se sube a su bicicleta y, de mala gana, pedalea en un mundo un poco más cerca de la catástrofe climática.

Todos los días, amarra media docena de sacos de carbón robado de las minas (hasta 200 kilogramos) al marco de metal reforzado de su bicicleta. Conduce principalmente de noche para evitar la policía y el calor, y transporta el carbón 16 kilómetros a los comerciantes que le pagan 2 dólares.

Otros miles hacen lo mismo. Esta ha sido la vida de Raju desde que llegó a Dhanbad, una ciudad del este de la India en el estado de Jharkhand en 2016; las inundaciones anuales en su región de origen han diezmado los trabajos agrícolas tradicionales. El carbón es todo lo que tiene. Y la conferencia sobre cambio climático de las Naciones Unidas, conocida como COP26, está detrás de este asunto.

La Tierra necesita desesperadamente que las personas dejen de quemar carbón, la mayor fuente de gases de efecto invernadero, para evitar los impactos más catastróficos del cambio climático, incluidas las intensas inundaciones que han costado empleos agrícolas en India. Pero la gente depende del carbón. Es la mayor fuente de combustible para energía eléctrica del mundo y muchos, desesperados como Raju, dependen de ella para sus propias vidas.

“Los pobres no tienen nada más que tristeza ... pero mucha gente ha sido salvada por el carbón”, comentó Raju. Alok Sharma, el presidente designado del Reino Unido de la COP26, declaró en mayo que esperaba que la conferencia marcara el momento en que el carbón se deja “en el pasado, donde pertenece”. Si bien eso puede ser posible para algunas naciones desarrolladas, no es tan simple para los países en desarrollo.

Argumentan que se les debería permitir que el “espacio de carbono” crezca como lo han hecho las naciones desarrolladas, mediante la quema de combustibles baratos como el carbón, que se utiliza en procesos industriales como la fabricación de acero junto con la generación de energía eléctrica. En promedio, el ciudadano estadounidense típico usa 12 veces más electricidad que el indio típico. Hay más de 27 millones de personas en la India que no tienen electricidad en absoluto.

Se espera que la demanda de energía en la India crezca más rápido que en cualquier parte del mundo durante las próximas dos décadas a medida que la economía crece y el calor cada vez más extremo aumenta la demanda de aire acondicionado que tanto el resto del mundo da por sentado.

La satisfacción de esa demanda no recaerá en personas como Raju, sino en Coal India, que ya es la minera más grande del mundo, que tiene como objetivo aumentar la producción a más de mil millones de toneladas al año para 2024.

DD Ramanandan, secretario del Centro de Sindicatos de la India en Ranchi, dijo que las conversaciones sobre ir más allá del carbón solo se estaban llevando a cabo en París, Glasgow o Nueva Delhi. Apenas habían comenzado en el cinturón del carbón de la India. “El carbón ha continuado durante 100 años. Los trabajadores creen que seguirá haciéndolo“, dijo.

Las consecuencias se sentirán tanto a nivel mundial como local. A menos que el mundo reduzca drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, el planeta sufrirá olas de calor aún más extremas, lluvias erráticas y tormentas destructivas en los próximos años, según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Y un estudio del gobierno indio de 2021 encontró que el estado de Jharkhand, entre los más pobres de la India y el estado con las reservas de carbón más grandes del país, es también el estado indio más vulnerable al cambio climático.

Pero hay aproximadamente 300 mil personas que trabajan directamente con las minas de carbón propiedad del gobierno, ganando salarios y beneficios fijos. Y hay casi 4 millones de personas en India cuyo sustento está directa o indirectamente relacionado con el carbón, dijo Sandeep Pai, quien estudia la seguridad energética y el cambio climático en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington.

El cinturón del carbón de India está salpicado de industrias que necesitan el combustible, como la fabricación de acero y ladrillos. Los ferrocarriles indios, los mayores empleadores del país, obtienen la mitad de sus ingresos transportando carbón, lo que les permite subsidiar los viajes de pasajeros. “El carbón es un ecosistema”, afirmó Pai.

Para personas como Naresh Chauhan, de 50 años, y su esposa Rina Devi, de 45, la desaceleración económica de India resultante de la pandemia ha intensificado su dependencia del carbón.

Los dos han vivido toda su vida en una aldea al borde de la cuenca carbonífera de Jharia en Dhanbad. Los incendios accidentales, algunos de los cuales han estado ardiendo durante décadas, han carbonizado el suelo y lo han dejado esponjoso. El humo sisea por las grietas en la superficie cerca de su cabaña. Los sumideros fatales son comunes.

La pareja gana 3 dólares al día vendiendo cuatro canastas de carbón recolectado a los comerciantes.

Las familias que han vivido en medio de minas de carbón durante generaciones rara vez poseen tierras que puedan cultivar y no tienen a dónde ir. Naresh espera que su hijo aprenda a conducir para que él, al menos, pueda escapar. Pero incluso eso puede no ser suficiente. Hay menos trabajo para los taxistas de la ciudad. Las fiestas de bodas, que en el pasado reservaban autos para transportar a los invitados, se han reducido. A la ciudad llegan menos viajeros que antes. “Solo hay carbón, piedra y fuego. No hay nada más aquí“.

Eso podría significar tiempos aún más difíciles para la gente de Dhanbad, ya que el mundo finalmente se alejará del carbón. Pai comentó que esto ya está sucediendo a medida que la energía renovable se vuelve más barata y el carbón se vuelve cada vez menos rentable.

India y otros países con regiones dependientes del carbón tienen que diversificar sus economías y volver a capacitar a los trabajadores, explicó, tanto para proteger los medios de vida de los trabajadores como para ayudar a acelerar la transición del carbón al ofrecer nuevas oportunidades.

De lo contrario, más terminarán como Murti Devi. La madre soltera de 32 años de edad con cuatro hijos perdió el trabajo que tuvo toda su vida cuando la mina para la que trabajaba cerró hace cuatro años. No salió nada de los planes de reasentamiento prometidos por la compañía de carbón, por lo que ella, como tantos otros, se dedicó a recolectar carbón. En los días buenos, ganará un dólar. Otros días, ella depende de la ayuda de los vecinos. “Si hay carbón, entonces vivimos. Si no hay carbón, entonces no vivimos”, destacó.

Merkel y Biden abren la COP26 con llamado directo a los países ricos

Los mandatarios de Alemania y Estados Unidos ven en esta cumbre la oportunidad de concretar de una vez el camino hacia reducir el calentamiento global.

En lo que será su última cumbre climática, la canciller alemana, Angela Merkel, instó este lunes a los países a elevar sus objetivos de reducción de emisiones porque el ritmo actual no permite llegar "a donde hay que estar". En su discurso inaugural, de la COP26 en Glasgow, Merkel mostró su esperanza en que esta cumbre, que se celebra hasta el 12 de noviembre, acabe con metas más ambiciosas de "cómo ha empezado" y señaló que será importante también acordar mecanismos para medir los progresos de cada Estado.

"Debemos y podemos implementar el Acuerdo de París" de 2015, en el que los jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a tratar de limitar a 1,5 grados celcius el calentamiento del planeta este siglo, afirmó. Merkel puso especial hincapié en la labor que recae en los países ricos, que según sus palabras "tienen especial responsabilidad" en liderar el recorte de gases nocivos y deben cumplir su promesa de aportar 100.000 millones de dólares anuales a los países en desarrollo para que combatan el cambio climático, lo que se alcanzará, "tarde", en 2023.

Respuesta a la amenaza existencial

La visión de la mandataria alemana es compartida por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien al igual que Merkel recalcó la tarea que recae en los países del primer mundo para llegar a una meta que parece imposible.

Biden instó a los países más desarrollados a incrementar su apoyo financiero a los países en desarrollo: "Los responsables de la deforestación tenemos una enorme responsabilidad hacia ellos". "Ya no hay tiempo para rezagarse o pelear entre nosotros" ante la "amenaza existencial" que supone la crisis climática", añadió.

"Hagamos de este el momento en que respondemos a la llamada de la historia", remachó el presidente estadounidense, que permanecerá en Glasgow dos días tras haber participado el pasado fin de semana en la cumbre del G20 en Roma.