El Salvador continúa comprando bitcóin

Por El Diario de Hoy



En total, el país ha comprado un total de 1.100 criptomonedas desde que Bukele anunció las primeras adquisiciones el 6 de septiembre. El Salvador convirtió al bitcóin en su moneda de curso legal junto con el dólar a partir del 7 de septiembre. El gobierno de Nayib Bukele compró este miércoles 420 Bitcoin más que se suman a otros 700 criptoactivos que ya había adquirido desde el 6 de septiembre, todos con dinero público.

El precio del bitcóin se ha desplomado desde que alcanzó un máximo histórico de US$66.976 a principios de este mes, pero, desde que el país lo adoptó, el token ha subido aproximadamente un 20%. La billetera digital de bitcóin de El Salvador, llamada Chivo, eliminó una función de precios que permitía a los usuarios obtener ganancias rápidas a través de transacciones, a medida que intensifica los esfuerzos para acabar con la especulación que involucra a la criptomoneda más grande del mundo.

La compra fue anunciada por Bukele en su cuenta de twitter sin dar mayor información sobre lo invertido hasta ahora. “It was a long wait, but worth it. We just bought the dip!” (Fue una larga espera, pero valió la pena. Ya compramos a la baja) expuso. Según el precio que refleja el criptoactivo a esta hora (US$58,937 a las 3:56) el gobierno habría destinado alrededor de US$24.7 millones del dinero público para comprar esos nuevos Bitcoin.

Al sumar esta cantidad con el dinero que ha destinado para comprar los 700 bitcoins anteriores ($65.8 millones), el gobierno ha destinado a la fecha US$90.5 millones en la compra de este criptoactivo volátil.

Sin transparencia

La compra de estos Bitcoin se da nuevamente en un contexto de opacidad de la información pues, pese a que se están adquiriendo con dinero público, Bandesal, que maneja el Fideicomiso de US$150 millones, ha puesto reserva a toda la información sobre las operaciones que se realizan con este criptoactivo.

Los ciudadanos no pueden conocer el nombre de la institución que compra el bitcóin en nombre del Gobierno de El Salvador con fondos públicos. Tras esta resolución, tampoco se podrán conocer las direcciones digitales a las que se depositaron cada una de las compras de bitcóin realizadas con los fondos públicos que administra Bandesal.