Riesgo de escasez de electrodomésticos, computadoras y electrónicos en 2021

Por Prensa Libre / El Mundo (El Salvador)



Mientras se acerca la temporada alta del comercio, que comienza con las festividades de Halloween, Black Friday, Cyber Monday, Acción de Gracias y Navidad, la crisis del transporte internacional se intensifica. Desde hace varias semanas, miles de barcos esperan carga y descarga en los principales puertos de países como China, Japón, Estados Unidos, Brasil y Alemania, para luego realizar el traslado de contenedores hacia naciones como las centroamericanas.



Por ejemplo, en Estados Unidos hay escasez de pilotos de transporte pesado, así como acumulación de buques para carga y descarga, por lo que los patios portuarios están llenos de contenedores por falta de cabezales. Esto genera desequilibrio en la cantidad de equipos que se necesita movilizar. “Hay atasco de contenedores, porque están colocados en lugares diferentes y no permiten que el comercio internacional pueda fluir”, lamentó Karyna Pineda, gerente de importaciones en Consolidados 807. “Los puertos de Long Beach y Los Angeles, en California, son algunos de los más importantes y, por ejemplo, el manejo de Teus subió 29% en comparación con el año pasado y el tiempo promedio de descarga es de ocho días”.

Impacto local

Juan José Girón, gerente general de Grupo Unicomer, comentó que esta situación eventualmente afectará el precio de algunos productos conforme vayan ingresando bajo ese efecto, por lo que esa empresa realiza esfuerzos por alargar el impacto en precios, abasteciéndose del inventario necesario.



Sin embargo, reconoció que, a nivel mundial, los productos tecnológicos de ciertas marcas se han visto más afectados, por los costos de los fletes y la escasez de materias primas. Por el momento, no hace falta ningún producto, afirmó Girón, pero proyectó que, ante la demanda, es posible que algunas marcas se vendan con mayor rapidez y previendo ese escenario, se cuenta con diferentes opciones para suplir las necesidades de los guatemaltecos.



“Desde el inicio de la pandemia se dio a conocer que las importaciones serían irregulares. Con nuestro brazo comercial presente en 27 países, hemos logrado contar con el producto necesario y no ha sido una tarea fácil, pero se ha logrado contar con el despacho de las principales marcas?, aseguró Girón.



Pero Tomás Villamar, director de Compras e Importaciones de Grupo Distelsa, comentó que esa compañía importa el 100% de la mercadería, por lo que la crisis en la cadena de suministro y el incremento de precios en los fletes causará escasez de varios artículos en las tiendas y un incremento de precios de los productos.



El ejecutivo agregó que se teme cierto desabastecimiento, pero siguen luchando para conseguir mercadería y estar lo mejor preparados para la época de fin de año, porque mercados como Estados Unidos, Europa y Asia han acaparado productos para poder satisfacer la alta demanda de sus clientes, afectando regiones como Latinoamérica y especialmente, a Centroamérica.



Algunos de los artículos que podrían ser impactados son los de gran tamaño como refrigeradoras, estufas y lavadoras; también los que utilizan chips electrónicos como celulares, computadoras y productos electrónicos en general.



Villamar prevé un escenario complicado para el próximo año, por lo tanto, recomienda a los consumidores comprar en esta época, porque las limitaciones en la capacidad de fábricas y logística de transporte continuarán de seis a nueve meses más.

Alzas de entre el 40 % y 50 % en Navidad

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) estima que el precio de los productos importados se verá afectado por la crisis de la cadena de suministros. Jorge Hasbún, presidente de la gremial, explicó que se desconocen porcentajes de incrementos, pero que la expectativa es que haya alzas en el valor de todo importado “del orden del 40 % al 50 %”.



Explicó que por el momento no se reportan desabastecimientos asociados a los cuellos de botella en los grandes puertos como el de Long Beach, Estados Unidos, pero anticipó que eventualmente ocurrirán.



Camarasal y otras gremiales, como la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), han orientado a su membresía asegurar sus compras y planear los plazos para no quedar sin “stocks” de materias primas o productos terminados.



“Desde la perspectiva del sector servicios, se recomienda a los importadores la anticipación de pedidos y planeación de las negociaciones, ya que existen varios elementos que en el pasado no solían afectar tan directamente los precios y que en este momento son, sin duda, un elemento distorsionante”, apuntó Hasbún.

El presidente de Camarasal agregó que las empresas deben tomar en cuenta que en las cotizaciones de las aerolíneas se maneja el cargo por combustible (IFS, por sus siglas en inglés), que regularmente se ajusta con el valor internacional del petróleo, mientras que las navieras lo hacen a través factor de ajuste del combustible búnker (BAF, por sus siglas en inglés), las que ya adoptaron un esquema denominado “General Rate Increase” (GRI), en el que se incluyen algunos cargos adicionales a la tarifa marítima.



“Tanto aerolíneas como navieras aplican también el ‘peak season’, un recargo por la temporada alta que inicia regularmente en octubre y culmina a mediados de enero”, añadió Hasbún.



El empresario dijo que los productos más sensibles a estas variaciones son los tecnológicos, juguetes y en general la gran variedad de artículos fabricados en China.



Javier Ayala Sastre, presidente de la Asociación Salvadoreña de Agentes de Carga y Transitarios (ASAC), añadió que para lo que falta de octubre y hasta finales del año se vislumbra un panorama complicado en todas las modalidades de transporte.

Perjuicio local

Juan Pablo Carrasco, presidente de AmCham Guatemala, confirmó que actualmente se vive un desajuste global de logística a causa de la pandemia covid-19, ya que, por retrasos y cierres en las aduanas de algunos países, miles de barcos de carga quedaron varados y esto obstaculizó la continuidad de la cadena de suministro, incrementando costos de trasporte y esto a su vez, aumenta los precios finales al consumidor.



“Esto pone nuevamente sobre la mesa el tema de la gran necesidad que tiene Guatemala en invertir en infraestructura”, expresó Carrasco durante el foro organizado por AmCham, llamado “Crisis del transporte marítimo: ¿Cómo nos afecta?”



En Guatemala, como en el resto del mundo, el precio de los productos incrementará considerablemente afectado para los consumidores. Además, se acerca la temporada navideña, lo que representará un aumento en la demanda de productos y existe incertidumbre sobre si esta podrá ser satisfecha, advirtió.

En octubre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acordó con los puertos de ese país trabajar en una ventana de 24 horas los siete días a la semana, con el objetivo de descongestionar los puertos.



“Por ejemplo, Walmart y Home Depot, están listos para sacar sus contenedores nocturnos y puedan ir dejando espacio para pequeños productores”, afirmó Pineda.



Otro acuerdo que anunció Biden fue que la Comisión Federal Marítima, a través de la orden 14036, podrá aumentar el control y concretar alianzas con líneas navieras para frenar el tema de los precios y lograr un respiro, agregó la profesional.



Se requiere trabajar en la planificación actual de compras, incrementar el manejo de carga consolidada para mantener inventarios en tiempo, reservar con tres semanas de anticipación y con menor cantidad de contenedores.



También anticipar documentación, permisos y traslados a almacenadoras por los tiempos de demora; reservar sin precio, lo que permite apertura de booking (negociar con las navieras; buscar proveedores alternos cuando hay atascos en los puertos principales; y tener dos o tres opciones de navieras para el movimiento de los equipos. Estas son algunas de las soluciones que compartió Pineda para los importadores.

Infraestructura y nearshoring

Roberto Papadopolus, presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Navieros de Guatemala, estimó que el 90% del comercio internacional se realiza a través de carga por contenedores, sin embargo, los puertos nacionales aún no están listos para el manejo de grandes cantidades, por lo que es evidente la necesidad de una revisión en la gestión de estos y sus conexiones.



El alza en los precios de transporte marítimo representa una crisis para la economía, sin embargo, también trae oportunidades de nearshoring para la región y sobre todo para Guatemala, ya que el país cuenta con una posición geográfica privilegiada cercana a Estados Unidos, su principal socio comercial. Tiene además una macroeconomía estable, ofrece incentivos como la Ley de Zonas Francas y la Zona Libre de Industria y Comercio – ZOLIC.



Para que Guatemala pueda competir por nearshoring como herramienta de atracción de inversión, es indispensable que las autoridades correspondientes trabajen en la mejora de la infraestructura marítima, aérea y de carreteras, así como en la planeación de importaciones y exportaciones, logística y estrategia de movimientos de materia prima. Guatemala podría ser un hub de abastecimiento para Estados Unidos y el resto de Centro América, pero depende de tener la infraestructura adecuada.



Aunque tenemos leyes de apoyo a los posibles inversionistas, se debe de trabajar en la confianza del gobierno hacía las empresas que busquen instalarse en el país, para poder desarrollar proyectos de forma competitiva que, a su vez, contribuyan al crecimiento económico de Guatemala”, agregó Carrasco.