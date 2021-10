Zuckerberg se disculpa tras colapso de Facebook, WhatsApp e Instagram

Por El Financiero (México)



El fundador de Facebook, Marc Zuckerberg, publicó un mensaje desde su cuenta en dicha red social en la que ofreció disculpas por el colapso de WhatsApp, Instagram y Facebook el pasado lunes 4 de octubre a nivel mundial.

Zuckerberg aseguró que la caída de los servidores fue una de las peores en la historia de las redes sociales, la cual obligó a millones de usuarios a buscar diferentes plataformas de comunicación para atender cuestiones laborales y personales.

“La preocupación más profunda de una interrupción de este tipo no es el número de personas que se cambian a servicios de la competencia o la cantidad de dinero que perdemos, sino lo que significa para las personas que dependen de nuestros servicios para comunicarse con sus seres queridos, dirigir sus negocios o apoyar a sus comunidades”, se lee en el mensaje. Asimismo, el fundador de dicha plataforma desmintió todas las acusaciones de la exejecutiva de Facebook, Frances Haugen, quien testificó ante el Capitolio de Estados Unidos de cómo la compañía anteponía el negocio antes que la seguridad de millones de usuarios.

“Nos preocupan mucho los temas como la seguridad, el bienestar y la salud mental. Es difícil ver una cobertura que tergiversa nuestro trabajo y nuestros motivos. Muchas de las afirmaciones no tienen ningún sentido. Si quisiéramos ignorar la investigación, ¿por qué íbamos a crear un programa de investigación líder en la industria para entender estos importantes temas en primer lugar?”, añade Zuckerberg.

La respuesta de Zuckerberg se produce inmediatamente después de las declaraciones de Haugen, en las que detalla que Facebook sabía que sus sitios eran potencialmente dañinos para la salud mental de los jovenes y que la empresa contribuyó a aumentar la polarización en línea cuando realizó cambios en el algoritmo.

Asimismo, Zuckerberg insistió en que se necesitan varias regulaciones de internet, ya que las empresas no lo pueden hacer y es tarea del gobierno estadounidense tomar cartas en el asunto sobre el tema.

“Al igual que para equilibrar otras cuestiones sociales, no creo que las empresas privadas deban tomar todas las decisiones por su cuenta. Por eso llevamos varios años abogando por una regulación actualizada de Internet. He testificado en el Congreso en múltiples ocasiones y he pedido que se actualicen estas regulaciones. He escrito artículos de opinión en los que se exponen las áreas de regulación que consideramos más importantes relacionadas con las elecciones, los contenidos nocivos, la privacidad y la competencia”, señaló.