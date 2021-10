WhatsApp, Facebook e Instagram regresan tras fallo global

Por AFP



Facebook estuvo luchando este martes (04.10.2021) por poner fin a un apagón de varias horas que potencialmente afectó a decenas de millones de usuarios en sus plataformas, incluidas Instagram, Messenger y WhatsApp.

En un incidente sin precedentes, las aplicaciones de la familia de Facebook volvían lentamente a funcionar, tras "desaparecer" de Internet durante siete horas después de un problema en sus rutas online que impidió a los usuarios acceder a los sitios, según Cloudflare, una empresa de seguridad de sitios web. Unas horas antes, el jefe de tecnología de Facebook, Mike Schroepfer, explicó que la caída se debió a "problemas con la red".

Tracker Downdetector dijo que había recibido 10,6 millones de informes de problemas que iban desde Estados Unidos y Europa hasta Colombia y Singapur, y que los problemas aparecieron por primera vez alrededor de las 15H45 GMT. Aproximadamente siete horas después, los servicios comenzaron a regresar al aire.

"Hemos estado trabajando duro para restaurar el acceso a nuestras aplicaciones y servicios y nos complace informar que ahora están volviendo a estar en línea", escribió Facebook en un tuit el lunes por la tarde en Silicon Valley.

Facebook se había "reconectado a la Internet global" a las 22H28 GMT, pero se esperaba que llevara un poco de tiempo para que la familia de servicios de la red social volviera a funcionar sin problemas, dijo la empresa de seguridad web Cloudflare en una publicación de blog.

Los expertos en seguridad cibernética señalaron que habían encontrado señales de que las rutas en línea que llevan a las personas al gigante de las redes sociales se vieron interrumpidas.

"Facebook y las propiedades relacionadas desaparecieron de Internet en una ráfaga de actualizaciones de BGP (siglas en inglés para Protocolo de Puerta de Enlace)", tuiteó John Graham-Cumming, director de tecnología de la empresa web Cloudflare. Durante el apagón, Mike Schroepfer director de tecnología de la compañía, ofreció en Twitter sus "más sinceras disculpas a todos los afectados por las interrupciones de los servicios impulsados por Facebook en este momento".

To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us.