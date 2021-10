WhatsApp, Facebook e Instagram fallan a nivel mundial

Por Antena3 / El País



Esta incidencia en las tres plataformas parece afectar a todo el mundo: las tres aplicaciones están registrando fallos en sus sistemas y errores de conexión en todo el mundo. Tanto las red de mensajería como las dos redes sociales son propiedad de Facebook y comenzaron a dar fallo en torno a las 9:00 hora Centroamérica.

Se trata de un error que impide cargar novedades y publicar a través de las redes sociales o enviar mensajes a través de la red de mensajería. La caída ya ha generado un amplio eco en otras redes sociales como Twitter en el que Whatsapp es 'trending topic' con más de medio millón de menciones en menos de una hora.



El 27% de los usuarios de WhatsApp se quejaba de problemas de conexión, un 28% de problemas para enviar o recibir mensajes y el 45% de problemas con toda la aplicación. En el caso de Instagram, al 27% de los usuarios no le funcionaba nada dentro de la app. El 28% se quejaba de problemas con el servidor y el 45%, de dificultad para cargar el contenido, según el sitio Downdetector.

El pasado 22 de julio, un fallo en los servicios de la compañía estadounidense de servicios en la nube Akamai provocó interrupciones en el servicio de compañías como Airbnb, plataformas de videojuegos como Playstation Network o Steam, aerolíneas como Delta Air Lines, cadenas de distribución como Costco Wholesale, servicios financieros como American Express.





Más aparatoso fue el fallo global en la red de distribución de contenidos Fastly que el 8 de junio dejó fuera de juego a miles de páginas de todo el mundo. Al día siguiente, Fastly explicó que la acción inocente de un cliente activó un error de software que permanecía oculto en un programa informático y causó la caída generalizada.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.