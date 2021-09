KPMG: CEOs de Centroamérica, más optimistas y resilientes en recuperación económica

Por Claudia Contreras, E&N



"La pandemia puso a prueba la resiliencia de las organizaciones, cuyos directores vuelven a confiar en el crecimiento de la economía, lo cual ha fomentado que opten por estrategias de crecimiento orgánico e inorgánico. Observamos que la Dirección General mantiene el foco en las personas y el propósito, pues se está adaptando a las nuevas demandas del mercado laboral, al tiempo que coloca los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en el centro de su estrategia y liderazgo. Esto pone de manifiesto la alta capacidad del CEO para enfrentar un mundo que, definitivamente, cambió con la pandemia", estimó Víctor Esquivel, Socio Director General de KPMG en México y Centroamérica en la presentación del KPMG CEO Outlook 2021.

Hay confianza en las perspectivas de crecimiento de la economía global para los próximos tres años. El 58% de los CEOs ven el futuro con optimismo. "Esto, (a pesar de) que lo que hemos vivido no ha sido fácil. A raíz de la pandemia vivieron la mayor caída de su historia. El efecto rebote de la economía es caer, experimentar una caída drástica y de ahí solo se puede subir. No todos los sectores tendrán la misma intensidad de recuperación", explicó Milton Ayon, Director de KPMG en Panamá Líder de Centroamérica. El 31% de los CEOs en Centroamérica priorizará desarrollo de habilidades digitales de su fuerza laboral.





Uno de las primeras acciones de los CEOs para actuar en plena pandemia fue el fortalecimiento de la agilidad digital. "Si bien la mayoría prioriza la inversión en tecnología en su búsqueda de crecimiento, el 40% que pone más énfasis en invertir en las personas representa un aumento notable con respecto al 33% de 2020. Por otro lado, 88% planea aumentar el número de empleados en los próximos tres años, lo que demuestra que desarrollar la capacidad humana también es relevante.







Sin embargo, el endeudamiento público de los Gobiernos es un freno para el optimismo de los CEOs, dijo Ayon.

Liderar con propósito

KPMG subrayó que el propósito corporativo hoy es más imperativo que nunca. Junto a los Estados de Resultados, los CEOs están muy preocupados en cómo crean valor a largo plazo. La encuesta anual KPMG CEO Outlook 2021 reveló que una de las tendencias en los CEOs es atender factores ambientales, sociales y de gobernanza (agrupados en la visión ASG). Para el 87% de los líderes globales, y para el 71% de los líderes en Centroamérica estos temas son claves para el desarrollo de su marca.





"Ahora, más que nunca, las personas se preocupan por lo que representan las organizaciones que apoyan. Quienes están a cargo de la Dirección General sienten que necesitan crear valor a largo plazo para todas las partes interesadas, incluidos clientes, empleados, inversores y comunidades. El estudio señala que el 64% afirma que el objetivo principal de su organización es integrar el propósito en todo lo que hacen", apuntó Esquivel.





El 49% de los CEOs en Centroamérica están luchando por un buen desempeño en las prácticas medioambientales. Para KPMG, las acciones corporativas para frenar el cambio climático nunca ha sido más importante.



Esta visión en pro de la sustentabilidad va más allá de colaboradores, dueños, accionistas. Esquivel destacó que saber comunicar estos resultados sobre temas sociales, medioambientales y de gobernanza requiere más transparencia en las empresas para lograr comunicación efectiva. "Más allá del reporteo financiero, el reporteo ASG es más demandado. No cumplir con (esta) estrategia ASG tiene obstáculos", dijo el ejecutivo mexicano. Agregó: "La organización que no descuida esta parte del negocio no es un blanco para reguladores".



La pandemia fue un tiempo de reflexión para los CEOs para reevaluar sustentabilidad a largo plazo, para examinar cuál es el papel de la empresa en la sociedad. "Con el regreso de personas a lugares de trabajo, el CEO debe integrar cambios al por mayor en el futuro del trabajo, reconoce la flexibilidad laboral continua, con recompensas", dijo Esquivel. El teletrabajo se transforma en un beneficio importante.



Según la Encuesta de KPMG, el 64% de los CEOS en Centroamérica planea viajar menos, y mantendrá reuniones de liderazgo de forma remota. El 76% de los CEOS en Centroamérica se va a enfocar en capturas de talento y en hacer avances en sustentabidliad y cambio climático.



El 90% de los CEOs en la región afirmaron que buscarán capturar beneficios a espacios colaborativos. "El 33% de los CEOS en Centroamérica mantendrá a la gente trabajando a distancia en al menos dos días. Amplíarán la base de colaboradores, de talento. En el mundo 42% contratará gente que trabaje a distancia, tiene que ver con regulaciones laborales que faciliten esquemas de trabajo remoto", dijo Esquivel. También señaló que esta es una oportunidad para atraer más talento fuera de Centroamérica que se integrará de forma virtual a la empresa.



"Para el 45% de los CEOs globales es oportunidad de promover cultura y políticas que impulsen vida y trabajo. Este punto en Centroamérica es del 62%. El teletrabajo fomenta balancear esquemas de vida personal buscando objetivos de más inclusión y diversidad, subir participación femenina", apuntó Esquivel.



Ayón sostuvo que la pandemia cambió la cultura de los grandes congresos. "La cultura de viajes de negocios, de trabajo, el turismo de trabajo desapareció drásticamente. Es una tendencia que irá desapareciendo. Teletrabajo trajo profundos cambios. Muchas organizaciones están retornando a oficina, otros comienzan a sentar bases de trabajo híbrido (...) Las empresas deberán de tener propuestas de valor convincente. Teletrabajo hoy se ve como un beneficio. Hay organizaciones que ofrecen trabajar 100% desde casa. Otro tema interesante es que ahora se abren las fronteras. Se puede usar talento de gente buena que no necesariamente está en Panamá, Chile o México", dijo.

Crisis en Cadena de suministros

La cadena de suministros, ciberseguridad y cambio climático son las principales amenazas al crecimiento de los próximos tres años. El 62% de los CEOs en Centroamérica están preocupados por la crisis de contenidores y trabas en la cadena de suministros. "El 29% de los CEOs en Centroamérica tuvieron que buscar nuevos proveedores para aumentar resiliencia de producción", dijo Ayón.



La escasez en la Cadena de suministros es la segunda preocupación en los CEOs de la regió. "Esto puede direccionar el enfoque de compras en Asia para un mayor intercambio de los países de América. Aquellos países como México, Brasil con cultura de industrial fuerte pueden ganar. A pesar de componentes de importación fuerte. El tema de precios altos debe estar en muchos empresarios y se puede capitalizar", dijo desde Panamá Milton Ayón.



"Mucho de lo que se ve en la rediversificación de proveedores para aumentar cadenas de suministros globales es oportunidad para países como México por su geografía. Es una oportunidad de acercar y participar en eslabones de cadena de suministro. Habrá proceso de desarrollo de proveedores. No es algo que pasa de un día al otro. Hay que trabajar en cadenas de pymes donde puede haber proveedor Peer 1, Peer 2, Peer 3, que deben estar integradas a través de mecanismos: Inteligencia Artificial, robótica, para profesionalizar y hacer crecer esquemas de Gobierno corporativo para insertarse en esto que se ve", resumió Esquivel.



El 73% de los CEOs en Centroamérica cree estar bien preparado para ataques cibernéticos



El 78% a CEOS en Centroamérica sienten más presión para informar públicamente sobre contribuciones fiscales. "En la región, el tema de déficit fiscal es algo que todos los empresarios piensan que puede ser un tema que puede causar para equilibrar cuentas fiscales de la región

Agilidad y resiliencia son las fortalezas de las organizaciones

2020 fue el año en que los CEO mostraron que ante la incertidumbre la ruta fue construir resiliencia y agilidad. "En México, la resiliencia de cadenas de suministros es uno de los puntos más críticos. Fue uno de los componentes más afectados. Hay perspectiva de los sectoress. Aquellos que producen bienes y que van a terminar un proceso de producción manufacturero fueron los que más preocupados en los riesgos de la cadena de suministros como la principal amenaza. Para los líderes en sectores de servicios (tecnología, seguros) están preocupados por ciberseguridad. Mientras que los CEO de energía, infraestructura, recursos naturales ven riesgos en temas de sustentabilidad. Esto es algo que va a resumir el enfoque del director general", dijo Esquivel.