El Salvador: Persisten fallas y confusión en uso de billetera Chivo

Por El Mundo (El Salvador)



A más de dos días del lanzamiento de la billetera electrónica del Gobierno, la Chivo Wallet, aún persisten fallas técnicas en la descarga, así como confusión en los salvadoreños sobre su uso.



El Gobierno esperaba que Chivo funcionara desde las cero horas del 7 de septiembre, con la entrada en vigencia de la Ley Bitcoin, pero se estrenó con dificultades técnicas que limitaron su descarga. Gradualmente, los usuarios de App Gallery (Huawei) y App Store (Apple) pudieron acceder a la billetera, pero hasta ayer no se liberaba por completo para Google Play Store. Nayib Bukele, presidente de la República, anunció que “poco a poco” se permitirá que más modelos de teléfonos inteligentes puedan descargar la billetera desde la Play Store porque es “la única forma de que no se intenten inscribir un millón (de personas) al mismo tiempo”.



Hasta ayer en la tarde, se había liberado la descarga para todas las versiones del Samsung Galaxy S20 y del Samsung Galaxy S21, así como 156 modelos que circulan de la marca Alcatel y 156 modelos LG. “Vamos por partes, es para no saturar los servidores con tantas inscripciones al mismo tiempo. Todavía afinamos pequeños detalles. Muy pronto estarán disponibles muchos más modelos”, insistió. Para bajar la aplicación necesito internet y no tengo. La solución que me dieron (en el cajero) es que haga la recarga para tener internet”. José Antonio Osorio, salvadoreño

Dudas y quejas.

Lentitud de descarga, el sistema operativo se traba, no aparece el bono de US$30, no está disponible en la tienda de aplicaciones o interés de sacar el bono en dólares, eran algunas de las quejas que presentaban ayer los salvadoreños que acudían a los cajeros de Chivo, ubicados en el Centro de San Salvador.



Julio Reyes, salvadoreño de 30 años, aseguró que el único problema que tuvo fue la lentitud al momento de descargar la aplicación, pero una vez hizo su registro corrió sin mayores inconvenientes. Reyes, sin embargo, se quejó que varios negocios en San Salvador no acepten el bitcoin como método de pago y solo puede utilizar su bono en supermercados.



“El único problema es que diferentes negocios no están aceptando todavía el medio de pago. Es el único inconveniente. Lo demás, todo está bien”, manifestó.



A los cajeros Chivo también llegan salvadoreños interesados en convertir el bono a dólares, como Carla Morales, de 28 años, que ayer intentó sacarlo. “Pero no lo dan en efectivo, como uno se esperaba que le iba a dar los US$30; uno esperaba tener el dinero y consumirlo en lo que uno quisiera, pero no”, dijo a Diario El Mundo.



Por su parte, José Antonio Osorio, de 43, llegó a solicitar asistencia porque no podía descargar la aplicación, pero la “solución que me dieron es que haga la recarga para tener internet”.

Advertencias

El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, al igual que el dólar. Una decisión que la administración de Bukele defiende bajo el argumento que reducirá el costo de los envíos de remesas, se incluirá al 70 % de los salvadoreños que por hoy no están cubiertos por el sistema financiero y, asegura, potencializará el crecimiento económico.



Sin embargo, para los economistas como Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la Ley Bitcoin es un eminente riesgo y más cuando el Gobierno utiliza fondos públicos para comprar criptoactivos.



“El Salvador no se puede dar el lujo de desperdiciar un solo centavo”, dijo Castaneda en referencia a la compra de 550 bitcoins que hizo el Gobierno en los que se habrían perdido más de US$2 millones por la caída de la criptomoneda en la jornada del martes.

