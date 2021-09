Centroamérica recuperará niveles prepandemia en 2022

Por Claudia Contreras, E&N

Uno de los principales retos para la mayoría de las empresas de la región ha sido el de acelerar su camino de transformación digital para hacer frente a todos los retos que impuso vivir en una economía confinada.

En un conversatorio organizado por SAP y Frontierview, se tocó el tema de la realidad centroamericana después de un año de pandemia. Alejandro Valerio, Practice Leader encargado de la investigación sobre México y Centroamérica en el departamento de América Latina en FrontierView, resumió la situación económica en Centroamérica:

“Panamá y Costa Rica parecen estar haciendo un buen trabajo en las últimas semanas en reducir el número de muertes por COVID-19, al igual que en el porcentaje de población vacunada, en comparación con el resto de países de la región centroamericana. Sin embargo, se espera que la misma región llegue a tener vacunada al 80% de su población entre el tercer trimestre del 2021 y el segundo trimestre de 2022. Para ser exactos si se mantiene el curso actual de vacunación Panamá estaría en el 80% el 10 de noviembre de 2021, Costa Rica el 30 de enero de 2022 y Guatemala el 17 de mayo de 2022”.

Resilencia fue la palabra más usada en 2020 para hablar de continuidad del negocio. En 2021 es transformación digital. A pesar de que la recuperación económica va a distinta velocidad según distintos segmentos, para Valerio, el turismo será clave para regresar a un crecimiento similar a la época prepandemia.

Eso sí, depende de cuan rápido se alcancen altos niveles de vacunación y se logre aplanarse la curva de infecciones. También dependerá de la disponibilidad de viajar de los mercados de origen: Europa, Estados Unidos, Canadá.

Costa Rica vive su peor recesión económica desde 1982 debido al Covid-19 y el crecimiento del déficit fiscal. Pero su recuperación depende del turismo para darle un giro importante a su economía, dijo Valerio de Fronterview.





En términos de Producto Interno Bruto (PIB), el estudio de Frontierview señaló que Costa Rica, Guatemala y Panamá crecerán, pero Panamá llegará casi a doble dígito en 2023.

El caso de Guatemala será particular pues su crecimiento ha sido gracias a las remesas y las exportaciones. Fronterview recomendó eliminar cuellos de botella sobre todo en la cadena de suministros, que tanto ha afectado en el desempeño de las empresas de la región.

"El problema de Guatemala no es la falta de capital, sino la burocracia y la permisología... Son todos los permisos burocráticos para que se invierta en construcción puede ser una tranca", apuntó Valerio. En cuanto a la demanda, "hay que verlo desagregado. El consumo en Guatemala no ha caído versus lo que uno ve en el nivel histórico de remesas. El tema de inversión es más burocrático de Guatemala", apuntó Valerio.





Panamá recuperará los niveles económicos que tenía antes de la pandemia, recuperándolos en el 2024, tomando en cuenta la caída histórica de su PIB en 2020, concluye el estudio. “Todo esto dependerá de cómo logren frenar los contagios, la cantidad de población vacunada y la posibilidad del país de abrir puertas al turismo, rubro del cual dependen los 3 países”, concluyó Valerio.

Para Frontierview, cada industria debe priorizar estrategias de escenarios de cara a una recuperación sostenible. "Si bien es cierto hay recuperación, es importante tener métricas para medir focos de recuperación", apuntó Valerio.

Transformación digital: Teletrabajo y agilidad

“Definitivamente el aporte más grande que ha dado la industria tecnológica para ayudar en la pandemia ha sido la nube. Gracias a la nube se ha podido llevar a cabo el teletrabajo. Aquellas empresas que aún no tienen toda su infraestructura o una parte parcial en una nube no han podido ser tan flexibles con el teletrabajo. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que para que sea exitoso trabajar de manera remota, el backend tiene que ser robusto. Esto solo la nube nos lo puede dar” señaló Marcela Perilla.

Perilla recordó cómo la adopción de la nube y del teletrabajo hizo que el mundo no se paralizara. De cara a los usuarios internos y externos, las empresas no sólo tuvieron que optimizar compras digitales, sino optimizar compañías de forma efectiva. "No es solo hacer el pedido, sino (ver) toda la cadena de distribución y entrega. Más allá de los retos particulares de las redes de empresas, son una oportunidad para Centroamérica".

En cuanto al usuario, uno de los temas más recurrentes en las organizaciones este año es el gasto inteligente: invertir en innovación. "Los datos son el nuevo petróleo". Las empresas están invirtiendo en inteligencia de negocios donde la tecnología integra todo.

Ejemplo de esto es Grupo Ferromax que adoptó la tecnología de SAP para integrar de inmediato: disponibilidad de recursos humanos, recursos financieros, así como una plataformas inteligente para tomar decisiones de forma más acertada. Un paso más allá en esta revolución digital fue integrar sus planes de sostenibilidad. Lo mismo hizo Ficohsa para optimizar datos en tiempo real. "No basta con operar y entregar producto, sino ser más proactivos en productos incrementando satisfacción", dijo Perilla.



Para optimizar a la gente, Perilla habló de que las soluciones de SAP indican y sugieren cómo optimizar el desarrollo del recurso humano, cómo retener a los buenos colaboradores.



La clave para mantenerse a flote para muchas empresas en la región ha sido la resiliencia y la agilidad, indicó la ejecutiva. “En esta pandemia la gran ganadora ha sido la nube. En SAP, hemos visto como gracias a la tecnología y con mucho tino las empresas han navegado exitosamente estas aguas turbulentas. Para el éxito hemos identificado las siguientes acciones” concluyó Perilla.

Trabajo híbrido

La nueva normalidad impuso el teletrabajo con todo y los retos que llevó esta nueva forma de trabajo. "Muchos nos volcamos a los espacios que ya teníamos en las casas, pero hubo personas cuyo espacio personal no estaba preparado para recibir a la familia completa y fue un reto en términos de competitividad y convivencia". Para Marcela Perilla, "hubo aumento en la productividad, estábamos más conectados y más eficientes, nos ahorramos muchos tiempos muertos por el transporte".

¿Cómo se perfila el regreso a las oficinas? Perilla cree que se probó que el teletrabajo funciona. "Vamos a volver a un modelo de interacción física híbrica. Aprendimos que lo que pensábamos en el pasado que no podíamos comenzar un negocio, sí se puede. Hay espacios colaborativos que se avanza mejor, tener discusiones. Es realmente cómo poder hacer que las personas participen en la dinámica. El modelo hibrido ayuda a sosteniblidad, pero requerirá presencia en tareas de innovación".



Tener al menos una parte de su fuerza laboral de forma virtual, propicia que los esfuerzos para asegurar la continuidad del negocio se enfoquen en las áreas donde es imposible adoptar estas medidas.



SAP propone que los líderes empresariales deben explorar acuerdos más flexibles con sus empleados con el propósito de satisfacer sus necesidades y asegurar la productividad organizacional. Repensar los modelos de trabajo no es una opción que pudiera o no tomar, sino básicamente una obligación en el contexto actual.



Optimizar la cadena de suministro

Esta pandemia demostró con qué facilidad las cadenas de suministro pueden verse interrumpidas. A partir de ello, en vez de buscar solamente las mejoras en los resultados finales, las empresas también deben enfocarse en diseñar cadenas de suministro adaptables con base en las siguientes estrategias: generar redundancia, analizar los escenarios y ser flexible a los cambios.



Cree una ventaja de ingresos

De acuerdo con un estudio de McKinsey, las empresas resilientes son las que se mueven antes que todos durante una crisis o una recesión: “entraron por delante, se sumergieron menos y salieron con las armas encendidas.” El contexto empresarial es y seguirá siendo incierto, pero si las circunstancias logran preverse, es probable que las afectaciones sean menores. Los puntos a considerar para crear una ventaja de ingresos son: crear un colchón de seguridad y enfocarse en el crecimiento.