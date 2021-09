Volkswagen: Los autos inteligentes revolucionarán la industria automotriz

Por Reuters



El jefe de Volkswagen, Herbert Diess, dijo que los vehículos autónomos, y no los eléctricos, serán la verdadera revolución de la industria del automóvil, que se enfrenta al fin de los motores de combustión en Europa para 2035.



Los comentarios de Diess señalan el ritmo con el que el ejecutivo de 62 años trata de transformar al mayor fabricante de automóviles de Europa, al afirmar básicamente que el cambio hacia los vehículos eléctricos (EV), que aún debe ser respaldado por las ventas reales, estaba sellado.



"La conducción autónoma va a cambiar nuestra industria como nada antes", dijo Diess en Múnich antes de la inauguración oficial del salón del automóvil IAA, añadiendo que el cambio hacia los coches eléctricos era "algo fácil" en comparación.



Diess habló en un momento en el que la presión medioambiental sobre el sector automotor está aumentando, ya que la Comisión Europea propuso en julio la prohibición efectiva de la venta de nuevos coches de gasolina y diésel a partir de 2035.



El viernes, Greenpeace y la ONG medioambiental alemana Deutsche Umwelthilfe (DUH) afirmaron que emprenderían acciones legales contra los fabricantes de automóviles alemanes, incluido Volkswagen, si no intensificaban sus políticas para hacer frente al cambio climático.



Diess, quien se enfrentó a activistas de Greenpeace antes de entrar en el recinto el domingo, pretende superar a Tesla y convertir a Volkswagen en el mayor vendedor de vehículos eléctricos del mundo para 2025.



También quiere hacer de los servicios de software para coches autónomos un pilar clave del futuro negocio del grupo, por lo que Volkswagen ha comprado la startup de software de auto-conducción Argo AI, un competidor de Waymo de Alphabet Inc.



Los fabricantes de automóviles tradicionales y las empresas tecnológicas han invertido miles de millones de dólares en la última década para hacer realidad la visión de los coches sin conductor, pero los robotaxis siguen siendo esquivos debido a los obstáculos técnicos y regulatorios que requieren una presencia humana continua.



Volkswagen prevé unas ventas de 1.2 billones de euros (1.43 billones de dólares) en el sector del automóvil de aquí a 2030, lo que supone aproximadamente una cuarta parte del mercado mundial de la movilidad, que se espera que se duplique hasta alcanzar los 5 billones de euros.



"Para 2030 (...) alrededor del 85% de nuestro negocio son los coches, los coches privados, los de propiedad privada, los de alquiler compartido. Y alrededor del 15% de la movilidad debería ser de lanzaderas, movilidad como servicio", dijo Diess.