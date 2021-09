¿Por qué la Inteligencia Artificial es la industria de más alto crecimiento?

Por Entrepreneur



Si bien la Inteligencia Artificial (IA) existe desde hace más de sesenta años, hoy, gracias a un mayor poder de cómputo, así como a la disponibilidad de grandes cantidades de datos y algoritmos más sofisticados, las aplicaciones de este campo de la informática han proliferado considerablemente y han impactado de manera directa en el ámbito laboral.



La necesidad de cubrir la demanda de productos y servicios que integran esta tecnología, ha obligado a las empresas a reclutar profesionales cualificados y expertos en este campo. Es por eso que muchas compañías actualmente buscan cubrir puestos relacionados a la programación de Inteligencia Artificial y Machine Learning (Aprendizaje Automático), así como Científicos de Datos.



De acuerdo con el último informe del Foro Económico Mundial, Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy (2020), hasta el año 2022 se crearán 133 millones de nuevos empleos en todo el mundo, de los cuales el 16% se dará dentro del sector de Datos e Inteligencia Artificial.



Pero, ¿qué pasa en México con la Inteligencia Artificial?

Según el último análisis del Instituto Federal de Telecomunicaciones, publicado en enero del año 2020, el Internet es la Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) más usada en México, ya que 66 de cada 100 personas de 6 años o más la utilizan; lo que da cuenta de la importancia de esta red en la vida de los mexicanos.



Quedó demostrado que los ciudadanos usan la tecnología para acceder a redes sociales (51.2%), ver contenidos audiovisuales gratuitos (48.6%), capacitarse o educarse (45.7%); así también para realizar compras (12.9%), ventas (6.2%) y operaciones bancarias (9.5%). Como lo indica el portal de empleo Jobatus, esta realidad ha llevado a que en el país se realicen más inversiones relacionadas a las nuevas tecnologías y, por ende, a generar mayores puestos de trabajos enfocados en el ámbito digital.



Así lo demuestra, por ejemplo, el Informe de Empleos Emergentes 2020 en México publicado por LinkedIn. En el mismo se puede ver que los perfiles más buscados en el mercado nacional fueron, precisamente, los relacionados a los negocios digitales, la ciberseguridad, la Inteligencia Artificial y el Big Data. Asimismo, según el Observatorio RH se prevé que los especialistas en IA alcancen una demanda del 58% durante el 2021 en el país.



A propósito, durante el Microsoft AI+Tour en México, se presentó el estudio: “El impacto de la IA en el mercado laboral en México”, desarrollado por la firma internacional de consultoría DuckerFrontier y comisionado por Microsoft Latinoamérica, que aborda, principalmente, la posición actual del país frente a la adopción de Inteligencia Artificial en la economía, la sociedad y el mercado laboral.



El estudio destaca lo siguiente: en una simulación de máxima adopción de la tecnología de Inteligencia Artificial en los siguientes 10 años, México podría incrementar su tasa de crecimiento del PIB de las proyecciones actuales de 2.4% de crecimiento promedio anual hasta 2030, a niveles que van del 4.6% al 6.4%. Este impulso podría estar acompañado por un incremento en la productividad y en la demanda por trabajadores más calificados. De acuerdo con este esquema, la industria de servicios de negocios sería la más beneficiada, con 9.4 millones de nuevos empleos o el equivalente de nuevas horas laborales (109% de empleos adicionales en 2030).



En términos de profesiones, los puestos altamente calificados podrían incrementarse en un 67% para la siguiente década. En seis de los siete sectores más grandes que fueron analizados (Sector Público, Servicios de Negocios, Comercio, Hotelería y Turismo, Construcción, Manufactura, Minería, Agricultura y Servicios Públicos), la demanda por trabajos de alta calificación podría incrementarse, donde los servicios de negocios requerirían 8.9 millones de trabajadores adicionales altamente calificados (221% más trabajos o el equivalente en horas laborales); la manufactura, 1.8 millones (92%); y la construcción, 1 millón (157%).



Como podemos ver, hay distintos reportes y cada uno ofrece diferentes porcentajes, sin embargo, promediando a los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se estima que el 55% de empleos podrían ser susceptibles a la automatización en la próxima década. En cuanto a México, se estima que aproximadamente entre el 19% y 53% de los empleos serán impactados por la IA en este periodo. A modo de conclusión, podemos decir que la Inteligencia Artificial seguirá transformando el mundo laboral y, al igual que revoluciones tecnológicas anteriores, generará una gran cantidad de empleo. Por ello será importante que los profesionales se capaciten para obtener nuevas habilidades y estar a la altura de lo que demandan las tecnologías emergentes. Cabe destacar que, según los especialistas, los perfiles más solicitados serán: programadores de inteligencia artificial, analistas de datos y científicos, desarrolladores de softwares y aplicaciones, expertos en machine learning o aprendizaje automático, ingenieros en Full Stack, es decir, profesionales vinculados a la creación, desarrollo y aplicación de robots o sistemas inteligentes.