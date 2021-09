Guatemala: Juzgado gira orden de captura contra Juan Francisco Sandoval

Por Prensa Libre



El Ministerio Público (MP) confirmó que efectivamente, existe orden de aprehensión contra el exfuncionario por un caso que se encuentra bajo reserva.



El 23 de julio recién pasado, mediante un comunicado, la fiscal general María Consuelo Porras informó que Juan Francisco Sandoval fue removido de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).



El comunicado exponía que la decisión se basa en una serie de “vejámenes” que supuestamente ha sufrido la fiscal Consuelo Porras. Luego de la decisión del MP, Sandoval brindó una conferencia de prensa el sede de la Procuraduría de Derechos Humanos en la que rechazó los señalamientos que recibió de la fiscal, explicando que en todo momento actuó de manera cordial y respetuosa hacia quien era su jefa, pero de quien resaltó no iba a respaldar acciones que él considera están fuera de las normas éticas.



Aseguró en esa ocasión, que su salida no lo tomó por sorpresa, pero considera que su destitución se aceleró para evitar que nuevas investigaciones penales se hicieran públicas, principalmente porque algunos indicios apuntan a aparentes actos ilícitos de funciones de la administración del presidente Alejandro Giammttei.



El jueves 2 de septiembre, la fiscal Consuelo Porras por medio de una transmisión en redes sociales del MP, indicó: “En relación a la información que brindó -Sandoval- en días anteriores sobre una visita de ciudadanos rusos y la supuesta entrega de dinero dentro de una alfombra, es necesario hacer del conocimiento del pueblo de Guatemala, que derivado del exfiscal Sandoval, nunca informó nada en relación al tema. El actual jefe de la Feci procedió a solicitar por escrito a las agencias fiscales que indicaran si tenían a su cargo alguna investigación, a lo cual cada agente fiscal respondió que no existe ninguna”, aseguró Porras.



Afirmó: “Aclarar también, que el señor Sandoval Alfaro jamás hizo estos hechos de mi conocimiento, ni mucho menos presentó un proyecto de acciones a realizar”.



Señaló que Sandoval usa una campaña de “revanchismo, desinformación y desprestigio para la institución en la cual él laboró. También el jueves 2 de septiembre, fiscal general dijo al Noticiero Guatevisión, que es importante aclarar que ella nunca dijo en el comunicado de este jueves que había 12 denuncias contra el extitular de la Feci, Francisco Sandoval, que ella destituyó.



“Lo que mencioné es que he recibido cantidad de memoriales de personas, de abogados, donde me hacen de mi conocimiento posibles ilegalidades e irregularidades en la actuación del tratamiento de los casos sometidos a conocimiento de la Feci”, expresó.



Dijo que está en curso la investigación por el caso de la supuesta visita de personas de origen ruso al presidente Alejandro Giammattei. Sin embargo, se quejó de que en ningún momento se le había hecho de su conocimiento el caso por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval, y tampoco existía algún caso comenzado por esa fiscalía, tal como lo dijo en un comunicado emitido este jueves 2 de septiembre.



Al preguntársele sobre las consecuencias sobre de que, eventualmente, las pesquisas apuntaran hacia Giammattei, quien públicamente ha expresado su amistad hacia ella, Porras dijo que todos estaban sujetos a la ley.