EEUU: Reforma judicial amenaza separación de poderes en El Salvador

Por El Mundo / Europa Press



La encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, aseguró que las las recientes reformas a la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República realizadas por la Asamblea Legislativa, va "en detrimento a la separación de poderes" en El Salvador.



La Asamblea reformó dos leyes que permitirán quitar inmediatamente jueces, magistrados y fiscales mayores de 60 años, hacer traslados y reemplazar; así como darle poder de sustitución inmediata de las vacantes a la Corte y Fiscalía, instituciones controladas por el Ejecutivo. La embajadora interina aseguró que el gobierno de los Estados Unidos está estudiando las implicaciones de esta reforma, y, aunque reconoció que debe haber cambios importantes, criticó que se tome en cuenta el rango de edades para valorar la competencia de un juez. Desde su cuenta de Twitter, la encargada de Negocios de Estados Unidos también expresó que existe preocupación por esta reforma, debido a que "un sistema judicial independiente y la separación de poderes son vitales para la democracia".





Agregó que "la discriminación general por edad o años de trabajo asegura que no se aproveche el talento que hay", y además, "abre la puerta a influencias políticas en el sistema judicial". Manes también expresó que cada país tiene jueces que aplican la ley "sin pensar en la política", y es su derecho tomar decisiones sin temor a represalias como el cese de sus cargos "simplemente por el hecho que está en desacuerdo con el gobierno actual".

¿Quién nombrará a los nuevos jueces?

La embajadora interina también cuestionó que se despida a cientos de jueces, pero que puedan haber "excepciones" acordadas por la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ).



El diputado Jorge Castro, del partido Nuevas Ideas, confirmó ayer que el pleno de la Corte es quien tendrá la facultad de hacer los nombramientos y movimientos de jueces y magistrados, de acuerdo a la reforma a la Ley de Carrera Judicial aprobada en la plenaria del martes 31 de agosto.



Manes enfatizó, además, que "vale la pena estudiar las consecuencias" de estos cambios impulsados y que actualmente a los 60 años “todavía queda vida intelectual” para aportar al país.

HRW: Batería de reformas judiciales de El Salvador "amenazan" la independencia judicial

Human Rights Watch (HRW) ha alertado este jueves de que la batería de reformas de la Ley de Carrera Judicial aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador "amenazan" la independencia judicial del país centroamericano.



Entre otros aspectos, la ley significa la expulsión de todos los jueces y fiscales que tengan más de 60 años. Aunque no se conoce el número concreto de los jueces que se verán afectados, algunas estimaciones indican que más de 200 de los cerca de 700 jueces de El Salvador, que podrían ser destituidos y reemplazados por jueces designados por la Corte Suprema, institución que el partido de Gobierno --Nuevas Ideas-- recientemente "ha cooptado", remarca HRW.



La nueva norma será aplicable a todos los jueces y fiscales, salvo aquellos jueces que formen parte de la Corte Suprema. Previamente, la ley no establecía una edad de jubilación obligatoria para los jueces e indicaba que estos podían retirarse al cumplir 35 años de servicio.



"Estas nuevas leyes parecen tener el propósito de asegurar el control del Gobierno sobre un número importante de fiscales y jueces de tribunales inferiores", ha criticado el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, que ha subrayado que, desde que los legisladores aliados del presidente, Nayib Bukele, lograron el control de la Asamblea Legislativa, han adoptado "medidas drásticas orientadas a destruir la independencia de la Corte Suprema y la Fiscalía".



HRW ha remarcado que, desde que asumió el cargo en 2019, Bukele "ha debilitado el sistema básico de pesos y contrapesos democráticos". Por ejemplo, el mandatario salvadoreño ha cuestionado abiertamente pronunciamientos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema que prohibieron llevar a cabo detenciones por infracciones a las medidas contra la COVID-19 y ha acusado a algunos jueces de "genocidas".



Uno de los jueces que se verá expulsado es Jorge Guzmán, encargado de investigar la masacre de El Mozote, al que el Ejército de El Salvador ha llegado a bloquear el acceso a archivos relacionados con la matanza a pesar de un pronunciamiento de la Corte Suprema, que concluyó que la inspección de los archivos es legal y no perjudica a las Fuerzas Armadas salvadoreñas.



Diputados de la oposición, juristas y defensores de la democracia han criticado el movimiento, señalando que se trata de un "tiro de gracia" o "golpe mortal" a la independencia del poder judicial en El Salvador. Además, han señalado que lo aprobado busca garantizar al oficialismo sus propios jueces.



La aprobación de las reformas tiene lugar después de que el poder legislativo salvadoreño destituyera a varios jueces del Constitucional, un movimiento ampliamente criticado por la comunidad internacional al entender que se trata de un paso hacia el autoritarismo en el país centroamericano.

Esta mañana, varios jueces denunciaron que la Policía no los dejó entrar en el Corte Suprema de Justicia: