UKG compra Great Place To Work

UKG Inc., proveedor global en reforzar soluciones de administración de capital humano, adquirió Great Place to Work Institute, Inc. por un monto no publicado según lo publicó hoy. La operación de Great Place to Work Institute seguirá operando como una compañía unitaria dentro de la organización de UKG. Michael C. Bush continuará como CEO de Great Place to Work.

"Hoy se marca un momento crucial para UKG. Damos la bienvenida a Great Place to Work a nuestra familia. Estamos determinados a elevar la barra de lo que pueden alcanzar gracias a la tecnología de administración de capital humano (HCM por sus siglas en inglés) puede ayudar a las organizaciones y a su gente", dijo Chris Todd, presidente de UKG. "Creemos que el futuro del software HCM va más allá de ofrecer unos recursos humanos excepcionales, pagar planilla, así como ofrecer soluciones de administración de la fuerza laboral que mejore la eficiencia de un lugar para trabajar y así promover su cumplimiento".

UKG afirmó que quiere ser el proveedor global de soluciones de recursos humanos con el lema: "Nuestros propósito es la gente". Todd añadió: "Estamos comprometidos a continuar encontrando formas para ayudar a nuestros consumidores a crear mejores, experiencias más personalizadas y consistentes para los colaboradores, para cada persona en la organización sin importar quiénes son y qué hacen. Esta adquisición representa una de las formas que planeamos de tener un mejor y más grande impacto en nuestros clientes y lugares de trabajo alrededor del mundo, con herramientas de primer nivel para asesorar, para ser punto de referencia, para mejorar las culturas".

UKG combina la fuerza y la innovación de Ultimate Software, PeopleDoc y Kronos. Su misión es inspirar a la fuerza laboral y empresas de todo el mundo “ayudando a allanar el camino para la gente, clientes y sector”.

Cómo inició Great Place to Work

En 1981, un editor de Nueva York les pidió a dos periodistas comerciales (Robert Levering y Milton Moskowitz) que escribieran un libro titulado The 100 Best Companies to Work for in America (Las 100 mejores empresas para trabajar en Estados Unidos). Aceptaron, aunque se mostraron escépticos de encontrar 100 compañías que reunieran los requisitos para aparecer en el libro.

Lo que descubrieron fue una sorpresa: la clave para crear un excelente lugar de trabajo no es un conjunto de beneficios, programas o prácticas que se deben dar a los colaboradores, sino la construcción de relaciones de calidad caracterizadas por la confianza, el orgullo y la camaradería.

Es así como las relaciones basadas en la confianza dejan de ser un factor secundario y se convierten en la clave para mejorar los resultados del negocio. Estas ideas condujeron a la creación de Great Place to Work ® Institute. Desde el lanzamiento en 1997 de su primera lista, en asociación con FORTUNE Magazine en Estados Unidos y en asociación con Exame en Brasil, Great Place to Work® Institute ha reconocido a las culturas laborales líderes en más de 50 países.

Más de 10.000 compañías en todo el mundo utilizan las certificaciones de Great Place to Work para construir mejores lugares para trabajar al entender qué realmente afecta a los colaboradores. El comunicado de UKG detalló que Great Place to Work mantendrá las alianzas con medios que publican en exclusiva los ránkings de Los Mejores Lugares para Trabajar. Estrategia & Negocios es el media partner exclusivo para Centroamérica y Caribe. Cada año, más de 11 millones de colaboradores en el mundo en más de 50 países ofrecen su retroalimentación a través de la encuesta de Great Place to Work.

“Ser parte de la familia UKG acelera dramáticamente nuestra visión de construir un mejor mundo al ayudar a cada organización a convertirse en un Excelente Lugar para Trabajar para Todos", apuntó Michael C. Bush, CEO de Great Place to Work Institute. “Ser parte de todos los lugares de trabajar y preocuparse por los líderes deberá fomentar un ambiente donde cada persona tiene un propósito, donde pueden colaborar y contribuir con nuevas ideas, donde todos tienen acceso a recursos que necesitan para prosperar en las organizaciones", agregó Bush.

El comunicado añadió que los clientes de UKG tendrán acceso a las asesorías de Great Place to Work junto a clientes de puntos de referencia que le permitirán a las organizaciones entender fortalezas y oportunidades para la mejora de su propia cultura, así como poder compararse con empresas similares por su tamaño, industria, y geografía. Además, UKG planea fusionar elementos de los insights de Great Place to Work junto a las soluciones de manejo de capital humano de UKG en los próximos años para lograr organizaciones saludables que elevan el equilibrio vida - trabajo y dan una voz más grande al colaborador.

"Las organizaciones certificadas como Great Place to Work sobresalen versus sus pares en productividad, servicio al cliente, retención y orgullo -existen décadas que son muestra de ello-", dijo Aron Ain, presidente de la junta directiva y CEO de UKG. “Great Place to Work provee un valor increíble a nuestro propio negocio, incluso ayuda convertirse en Excelentes Lugares para Trabajar en cada país donde UKG tiene presencia".