El Salvador aprueba fideicomiso para respaldar bitcoin

Por AP



El fideicomiso, que será manejado por el estatal Banco de Desarrollo de El Salvador (ABANDESAL), servirá para garantizar la implementación de la divisa digital y hacer efectivo el bono de US$30 que el gobierno otorgará a los salvadoreños para incentivar su uso del bitcoin y de la billetera electrónica Chivo, con la que se podrá convertir las criptomonedas en dólares.



El fideicomiso se aprobó con los votos de 64 de los 84 diputados del Congreso unicameral. Nueve de los 14 diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuatro del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) —ambos en oposición— y el diputado del partido Nuevo Tiempo, votaron en contra.



En junio la Asamblea Legislativa controlada por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele aprobó una ley que convierte al bitcoin en una criptomoneda de curso legal en El Salvador. Para la implementación y reglamentación del bitcoin, el gobierno contará con la asistencia técnica del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Según la ley aprobada, a partir del 7 de septiembre, el bitcoin —creado originalmente para ser una divisa fuera del control de los gobiernos— podrá ser utilizado en el país en cualquiera transacción y los negocios deberán aceptar pagos en esa moneda digital, salvo los que carezcan de la tecnología para hacerlo.



Además, "respaldará financieramente las alternativas que el Estado provea, sin perjuicio de iniciativas privadas, que permitan al usuario llevar a cabo la convertibilidad automática e instantánea del bitcoin a dólar".

De acuerdo con información de la Asamblea Legislativa, la ley establece que, inicialmente, el fideicomiso se construirá con recursos que transfiera el Ministerio de Hacienda por hasta US$150 millones, lo que indica que se podrá realizar reformas a la iniciativa para la incorporación de más fondos.

Indica que con el fondo se podrá hacer efectivo un bono de US$30 que otorgará el Gobierno a los ciudadanos, como una forma de incentivar el uso de bitcóin y de la billetera electrónica, llamada "Chivo".



La ley contempla la conformación de un Consejo de Administración para la dirección y supervisión de las actividades del fideicomiso, que estará integrado por un designado de los ministerios de Hacienda, Economía, de la Secretaría del Comercio e Inversiones y de Bandesal.

El consejo tendrá como funciones y atribuciones aprobar las políticas y medidas para garantizar la sostenibilidad financiera del fideicomiso y avalar un reglamento de procesos y procedimientos para canalizar los recursos destinados a cumplir el objeto del fideicomiso.

La diputada opositora Anabel Belloso crítico la aprobación de dicha ley y señaló que el dinero del fideicomiso "saldrá de todos y todas, de los impuestos de los salvadoreños que están preocupados por la entrada en vigencia de la ley (bitcóin)".



"Todos y todas estamos asumiendo, con esta ley (de fideicomiso), los riesgos y los costos que implicarán el uso de esta criptomoneda, de la que no se ha informado cómo funciona", dijo la parlamentaria del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Según estimaciones del Gobierno, en el país existen unos 50.000 ciudadanos interesados en usar bitcóin y con la entrada en vigencia de la moneda digital se espera que esa cantidad aumente a más de 4 millones.



No obstante, una encuesta universitaria revela que este criptoactivo no goza de popularidad entre la mayoría de los salvadoreños, pese a los esfuerzos del presidente Nayib Bukele desde las redes sociales por impulsar la criptomoneda.

La Ley Bitcóin, aprobada por el Congreso en junio pasado y que entrará en vigencia el próximo 7 de septiembre, establece que todo "agente económico deberá aceptar bitcóin como forma de pago", pero el presidente Bukele ha señalado que su uso será opcional.

El Ejecutivo de Bukele ha promovido la iniciativa como una medida para eliminar el pago de comisiones por el envío de remesas desde Estados Unidos, que sostienen la economía salvadoreña y que en 2020 sumaron más de US$5.900 millones, según datos del Banco Central.

Diversos sectores han señalado que el uso del bitcóin como moneda de curso legal entrará en vigencia a pesar que no se cuenta con un reglamento de la Ley Bitcóin y sin contar con programas de educación financiera para los ciudadanos. El Salvador será el primer país del mundo en darle curso legal al bitcóin para que circule junto al dólar estadounidense, moneda oficial en el país centroamericano.