El Salvador: Avalan fondos para campaña de bitcoin y Fideicomiso de conversión a dólares

Por El Mundo (El Salvador)



La Asamblea Legislativa aprobará hoy un financiamiento de US$205.3 millones para impulsar una campaña del uso del bitcoin y una Ley Fideicomiso para la conversión instantánea de bitcoins a dólares.



Los diputados aprobarán la Ley del Fideicomiso del Bitcoin (Fidebitcoin), que estará facultado a emitir títulos valores y a recibir transferencias del Ministerio de Hacienda.



El Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) podrá contratar a un tercero como agente de administrador del Fideicomiso.



El proyecto no sufrió mayores cambios: a solicitud del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se quitó la posibilidad de empate en el Consejo de Administración del Fidebitcoin, ya que solo son tres directores.

Financiamiento

El financiamiento inicial proviene de un reembolso que hará el Gobierno luego de recibir US$600 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y generar una disponibilidad de igual cantidad.



Un total de US$23.3 millones estarán destinados al proyecto “Criptofriendly” que, según el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, incluirá los cajeros, spots publicitarios, diseño de la “wallet” o billetera. “Van en el Ministerio de Hacienda por practicidada”, detalló el funcionario.



Relacionado al proyecto de Criptofriendly, se inyectarán US$2 millones a la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget).





Así mismo, se destinarán US$30 millones para los usuarios iniciales del bitcoin. “Esperamos un nivel de usuarios de 2.5 millones, que serían unos US$75 millones en bonos”, dijo el ministro Zelaya, quien explicó que posteriormente por ahora US$30 millones es un monto adecuado.

Sin observaciones

Los diputados no hicieron ninguna observación al proyecto de decreto.



La diputada Marcela Pineda, de Nuevas Ideas, repitió que “los salvadoreños no son ignorantes” y preguntó a la ministra de Economía si “US$150 millones serán necesarios”. El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, preguntó qué le dirían a las personas que no tienen interés por el bitcoin, aunque aseguró que muchos salvadoreños ya quieren transferir en bitcoin.



Deberán recibir

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, reiteró ayer que los agentes económicos deberán recibir bitcoin. Así lo asegura el artículo 7 de la normativa, que indica “Todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio”.



Este artículo fue relativizado por el presidente Nayib Bukele cuando explicó que todos deberán recibir y que no están obligados a aceptar bitcoin, porque pueden optar a convertirlos a dólares.



El artículo 29 de las normas técnicas para la aplicación de la Ley Bitcoin del Banco Central de Reserva (BCR) obliga a informar a los clientes de la “volatilidad del valor de Bitcoin; comisiones por cobrar; imposibilidad de revertir las operaciones una vez ejecutadas; riesgos cibernéticos y de fraude inherentes”, inacceso del saldo si pierde la clave. Ayer, diputados señalaron a la oposición de no entender que el país está en un momento de cambios.