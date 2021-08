Panamá exonera de presentar pruebas covid-19 a viajeros vacunados

Por La Estrella (Panamá)



El Órgano Ejecutivo aprobó eliminar la obligatoriedad de realizarse pruebas para covid-19 para movilizarse dentro del país. La medida fue avalada a través del Decreto Ejecutivo 832 de 30 de agosto de 2022, firmado por el presidente de la República Laurentino Cortizo Cohen y el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.



Esta medida, se adopta debido a la baja incidencia de casos en el país y lo avanzado del proceso de vacunación, lo que permite la flexibilización de la precitada disposición.



Según el documento se deroga el Decreto Ejecutivo No. 1690 de 29 de diciembre de 2020 y el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 816 de 6 de agosto de 2021. Mientras que en el Decreto Ejecutivo 833 se establecieron nuevas medidas para la movilización de viajeros en el país.



Este Decreto Ejecutivo indica que todo viajero que ingrese al territorio nacional vía aérea, marítima y terrestre utilizando medios comerciales o privados, quedará exonerado de realizarse cualquier tipo de pruebas covid-19 en el punto de entrada y de cuarentena preventiva de 72 horas, siempre que haya registrado de forma digital o presente de forma física la tarjeta de vacunación con esquema completo (después de 14 días de su última dosis) aprobadas por la OMS, la FDA o la EMA.



Si el viajero proviene de países catalogados como de bajo riesgo epidemiológico y no cuenta con esquema de vacunación completo, requerirá presentar resultado negativo de prueba, sea PCR o antígeno, de hasta 72 horas de vigencia y quedará exonerado de la cuarentena preventiva de 72 horas.



Sobre la cuarentena, el Decreto señala que, si la persona proviene de países de alto riesgo y no cuenta con esquema de vacunación completo, podrá cumplir las 72 horas de cuarentena en su domicilio o en un hotel autorizado bajo su costo y al finalizarla, deberá realizarse una prueba, ya sea por PCR o antígeno y cuyo resultado negativo, le hará finalizar la cuarentena.



También incluye el Decreto, disposiciones para los menores de 12 años quienes quedarían exonerados de cualquier tipo de prueba y de cuarentena, si sus padres, cuidadores o tutores cumplen con los requisitos establecidos según el nivel de riesgo epidemiológico del país de procedencia.