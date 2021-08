Por La Hora

Crisis de Salud llega al coma y autoridades piden restricciones más fuertes. El viceministro de Hospitales, Francisco Coma, declaró que han mantenido reuniones permanentes con los directores de hospitales y personeros del Hospital del Parque de la Industria para establecer qué medidas se pueden asumir ante la realidad que se vive en los centros asistenciales del país, a causa de la saturación de pacientes por Covid-19.

El viceministro, con un evidente tono de molestia y frustración soltó esta frase que ha generado más preocupación. “Ya no puedo”, indicó en una de sus intervenciones para el programa “A Primera Hora” de Emisoras Unidas e hizo un llamado a las personas a que tomen conciencia de la importancia de restringir la movilidad.

En la entrevista, el periodista Luis Felipe Valenzuela cuestiona a Coma respecto al tono de su voz, le consulta si se siente golpeado a lo cual Coma responde que la percepción es totalmente correcta.

“Como ser humano, como médico, como responsable de las unidades hospitalarias me siento contra la pared, no encuentro salida digna para poder decirle a mi equipo de trabajo que le estoy entregando las mejores herramientas y eso es frustrante porque no depende de mí, no depende de la ministra ni del equipo que trabaja en el Ministerio de Salud, es abrumador”, lamentó.

Exigen restricciones

Coma destacó que se solicitó un Estado de Calamidad para frenar los contagios y este no prosperó, además, que no iba a entrar en detalles, pero que las medidas que se debían implementar debieron haber sido más fuertes, en especial las restricciones de movilidad, “lo que yo no puedo entender es que, en algún momento, dejemos o perdamos de vista cuál era el elemento esencial que eran los cinco mil contagios diarios”, puntualizó.

“Ver cómo estos médicos empiezan a levantar su voz pidiendo ayuda. Desde el punto de vista de quienes tengan que tomar las decisiones, tomen conciencia de la importancia de restringir, dotar de las facilidades para que podamos hacerle frente a esta pandemia”, solicitó Coma.

Superan las 150 personal al día

El viceministro explica que, por las características del comportamiento del virus y el nivel de contagios, la presión ha recaído sobre los hospitales, añadió que actualmente los ingresos a emergencias por la Covid-19, han superado los 150 pacientes diarios, lo que provoca que se sobrepase el 100% de ocupación en pacientes graves y más del 80% en pacientes moderados.

Buscan compra directa de medicamentos

Francisco Coma agrega que se está buscando un mecanismo de compra directa o de baja cuantía para ir reponiendo los insumos de medicamentos que se utilizan en los hospitales, ya que resaltó que los destinados para seis meses se están consumiendo en un mes.

Coma detalla que buscan ir solventando día a día la emergencia “esto no solo es el proceso de las adquisiciones y lo más importante es que no es un tema de hospitales, es un tema de que, si no contenemos la pandemia, la semana que viene no solo tendremos 150 ingresos diarios sino 200”, resaltó.

“Si no paramos la movilidad por medio de un Toque de Queda que impida que la gente salga, que vaya a fiestas se seguirá teniendo este problema”, advirtió Coma y resaltó que “es una cadena de factores que van en contra” de la situación actual.(Foto: MSPAS)