Expedientes digitales, la oportunidad futurista para Centroamérica

Por Gabriela Melara - Revista E&N

"La pandemia fue una desgracia. Pacientes que no llegaron a consultas, tratamientos que no se dieron. Pero, la incorporación de la tecnología y digitalización llegaron como oportunidad. La telemedicina permitió seguir un tratamiento que no se hubiera podido dar con la manera tradicional. Es momento de aprovechar las imágenes de información, que estas se pueden compartir sin estar físicamente juntos", así resume en el 2020 la Dra. María Clara Horsburgh, Directora médica Roche Centroamérica y Caribe.

Para la experta, este fenómeno permitió propulsar el acceso a la telemedicina, no solo por los pacientes, sino por los mismos médicos. Y eso lleva a establecer sobre la mesa la necesidad de los expedientes digitales que son, por ahora, la deuda que se tiene con los pacientes, de acuerdo con Horsburgh.

"La democratización del internet, además de la infraestructura del sistema de salud son indispensables para este impulso. Hay muchos pacientes que ya tienen las historias clínicas, ahora solo hay que digitalizarlas y establecer ley de datos para que estén seguros, pero tenga acceso a ellos cuando lo necesite".

La data es el futuro de la medicina. Gracias a ella, de acuerdo con la experta, el control de la pandemia fue, para algunos países más fácil que para otros.

"La data permitió identificar brotes, predecir los brotes y tomar conductas, como el confinamiento, para contener la diseminación del virus. Los datos nos permiten tomar decisiones que nos permiten actuar rápido, dar recursos en la manera efectiva", destaca.

“Los sistemas de salud de América Latina están desgastados y hay una clara necesidad de repensar la forma en que abordamos la atención médica desde un enfoque basado en datos. Contar con acceso a grandes conjuntos de datos de salud de diversas fuentes puede brindar perspectivas poderosas que nos permitan identificar patrones de enfermedad en las poblaciones, prevenir o controlar mejor las enfermedades y, en última instancia, administrar mejor los recursos y crear sistemas de salud más sostenibles y equitativos”, agrega Rubén Torres, exsuperintendente de Servicios de Salud de Argentina.

Cambiar el chip

El financiamiento siempre es un freno para establecer esta digitalización en Centroamérica. Pero, para la médica es momento de "cambiar el chip y decir 'El gasto en salud es una inversión y decir que estamos invirtiendo en capacitación, formación e infraestructura' de los sistemas de salud y de la sociedad".

Para Horsburgh no hay mejores o peores países en las materias. "Los países estamos en diversos ejes, no es de ver quien va primero o después. Sino ver como ejemplos y decir: Hacia donde quiero ir y ver lo que necesito".

¿Dónde tenemos que trabajar? Future Proofing Healthcare lanzó, como guía para los países, el primer Índice de Medicina Personalizada de América Latina. Este índice revela que, si bien hay oportunidades de crecimiento en materia de servicios de salud, se observa un alto desempeño sostenido en el área de tecnologías personalizadas en toda América Latina.

Los resultados del índice revelan que Costa Rica se ubicó en el tercer puesto, pero lo más importante es que todos los países se dirigen hacia la prestación de servicios de medicina personalizada.

El Índice de Medicina personalizada está compuesto por 33 medidas divididas en cuatro categorías llamadas pilares, que miden el avance de la atención médica hacia un estándar más personalizado, digital y basado en datos. Los cuatro pilares son información de salud, tecnologías personalizadas, contexto político y servicios de salud.