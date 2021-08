Investigación Biomédica en Centroamérica: Oportunidad para pacientes, desarrollo y economía

Por Gabriela Melara - Revista E&N

La investigación biomédica fue propulsada, a manera de conocimiento general, por la pandemia del COVID-19. Todos estábamos interesados en el proceso de las aprobaciones y etapas que llevaban las vacunas que se desarrollaban contra esta enfermedad; sin embargo, esta práctica lleva años con nosotros, es importante para la medicina, pero también para las economías y desarrollo de sociedades.

"La investigación biomédica es amplia, sin embargo, lo que se vuelve más conocido es lo que más tiene impacto en la sociedad y, claramente, relaciona la investigación biomédica con nuevos medicamentos, vacunas, porque, con la situación de la pandemia del COVID-19, ha empezado a ver más este tema y cómo es que se aprueban estas vacunas, ya lo ve como algo que requiere para obtener resultados. Sin embargo, sirve también para probar medicamentos que ya están y que se pueden usar de manera diferente o en otros cuadros clínicos y ver cómo se relaciona con las sociedades", define Eugenia Cordero, Director de Gestión de Investigación en Universidad de Costa Rica.

Asimismo, sirve para ver si funcionan los trasplantes, implantes o un aparato o implemento médico.

Aprovechando este impulso de conocimiento, un equipo de médicos y especialistas están dando a conocer las ventajas que estos estudios traen para Centroamérica y el resto de la región y cómo podrían, incluso, ayudar en el desarrollo económico de las sociedades, en plena reactivación económica.

Las investigaciones biomédicas dejan mayores oportunidades de tratamientos para los pacientes que en ellas participan y aquellos que son diagnosticados con la misma, pero también generan empleos e impulsan la transformación tecnológica de los sistemas de salud.

Eugenia Cordero, Directora de Gestión de Investigación en Universidad de Costa Rica.

"Este proceso abre la puerta a otros profesionales. Para los estudios biomédicos se requiere la participación de profesionales de diversas carreras donde hay médicos, enfermeras especializadas o generales, pero en el proceso es un grupo de personas los que trabajan en estos. Se seleccionan según las necesidades. Se abren espacios para investigadores, subinvestigadores, farmacéuticos, coordinadores de estudio, microbiólogos, según las necesidades", destaca Virginia Cozzi Viches, Gerente de Operaciones Clínicas en Roche para los países de Centroamérica y el Caribe.

Esto mismo lleva a que los privados y gobiernos trabajen para ampliar las carreras especializadas en el tema y capaciten al personal. Las expertas consideran que la academia juega un rol de doble impacto en la articulación de la investigación biomédica.

"Lo más interesante de estos procesos es que no solo son conformados por profesionales de salud. Los estadistas, los mineros de datos también son esenciales en los mapeos genéticos porque la cantidad de datos es mucha. También, hay procesos administrativos", De acuerdo con Cordero.

Estados Unidos y Europa en la delantera

Estados Unidos y Europa son los territorios más abiertos para estos estudios. Sin embargo, pese a que se busca una equidad de participantes, no son suficientes.

"Hay gente que dice: 'pero para qué una investigación más si ya se hizo en Europa, Estados Unidos'. Momento, la población de Latinoamérica es diferente. Desde la alimentación, el clima, en su comportamiento social, por lo tanto, en algunas ocasiones es indispensable hacer estudios en esta región. No solo en nuevos medicamentos, sino también ejecutar los estudios observacionales. Es determinante. Nuestra mezcla de razas es diferente", destaca la profesional costarricense.

Para que Centroamérica abra sus fronteras hacia esta evolución se necesita establecer leyes, reglamentos e impulsar operaciones que faciliten no solo la aprobación de estudios, sino que además se puedan hacer y se hagan bien, con resultado comparable con lo que se hace en EEUU y Europa. Pero, para ellos hay que seguir procesos, capacitar profesionales y voluntad de públicos y privados, enumera la también responsable del desarrollo y ejecución de los ensayos clínicos de esta región de Roche.

Virginia Cozzi Viches, Gerente de Operaciones Clínicas en Roche para los países de Centroamérica y el Caribe.

"Algunos países son especialmente atractivos por ciertas cosas, por ejemplo, porque tienen una incidencia de enfermedad que es muy relevante y es importante estudiarla, ejemplo de ello el dengue o zika en la región", ejemplifica.

En este proceso, Costa Rica va a la delantera en Centroamérica, pero, por un freno en su ejecución por casi cinco años lo hizo retroceder. Ahora busca resurgir.

De acuerdo con las médicas, los estudios que no llegaron al territorio costarricense se movieron para Panamá, Colombia, Chile, Argentina y Brasil, por mencionar algunos.

Para reactivar esta industria, en medio de la pandemia, se estableció la investigación biomédica de interés por la salud, en mayo de 2020.

Ahora, este punto ya va al sector público, en febrero de 2021 se aprobó un reglamento de investigación biomédica en la Caja Costarricense del Seguro Social, que permitirá alianzas con el sector privado.

Viches también resaltó que Costa Rica cuenta con un sistema de seguridad social muy fuerte que permite ubicar con facilidad a los pacientes que requieren de un estudio clínico, lo cual es una ventaja comparativa importante.

Desarrollo para los centros de salud públicos

"Nuestros países merecen esta oportunidad. Esa es mi visión de futuro", reflexiona Viches.

Estas investigaciones también son un eje de desarrollo para los centros que prestan servicios de salud a las poblaciones.

"La investigación biomédica ofrece oportunidades a los pacientes para que puedan acceder a terapias innovadoras que en otra forma no pueden tener. Favorece la transferencia tecnológica. Los estudios vienen, generalmente, con sus propios sistemas de diagnóstico que nos ayudan a mejorar lo que tenemos, ofrece capacitación, permite que los investigadores puedan ver como funcionan los nuevos medicamentos en un ambiente controlado, descomprime la consulta habitual, genera recursos institucionales", enfatiza Viches.

Además, rebaja la carga tributaria por parte de los ministerios de salud hacia los pacientes. "Al tomar a estos pacientes la investigación cubre sus gastos y los quita de la institución. Los recursos que libera pueden ser invertidos en otras necesidades y esto necesariamente modifica y moderniza los sistemas de salud. Europa y Estados Unidos han entendido esto".

Beneficio para los pacientes

Además de aportar desarrollo tecnológico a los sistemas de salud, brindar oportunidades de crecimiento económico y elevar el potencial de los profesionales de la región, los más beneficiados serían los pacientes.

La investigación biomédica se traduce en un acceso a medicamentos innovadores antes de ser comercializados, por lo que un paciente tendría acceso a una solución terapéutica que puede mejorar su salud o incluso salvar su vida.

Asimismo, los participantes, contribuyen a la generación de conocimiento para beneficio de futuros pacientes.

Mitos de la investigación biomédica

"Se piensa que es peligroso, es la fama de los estudios", dice Eugencia Cordero. Dos mitos que rodean estos estudios son:

1.¿Los pacientes pueden sufrir secuelas por ser parte de estos estudios?

2.¿Los que optan por estos tratamientos son "conejillos de indias"?

La experta responde: Si la gente conociera el proceso que tiene que pasar un estudio clínico para poder llevarse a cabo entendería que esto no va a ser una cosa de riesgo, no te están poniendo en un lugar donde no se conozcan todas las posibilidades. Todo estudio, incluso los observacionales, donde no hay intervención del paciente, tienen que pasar por comités éticos científicos, que son rigurosos.

Además, están contemplados una serie de lineamientos como: Los profesionales deben estar acreditados, certificados para capacidad de hacer el estudio.

El estudio como tal, también lleva su aprobación. Es un proceso largo, de mucha paciencia.