Los videojuegos son blanco de 5.8 millones de ataques de malware

Por Expansion.mx



Los ingresos globales de la industria de los videojuegos podrían alcanzar los 189,300 millones de dólares en el 2021, según Newzoo, una cifra que ha motivado la actividad cibercriminal, pues a pesar de que estas plataformas son vistas como formas de entretenimiento, también pueden representar importantes riesgos para los jugadores.



De acuerdo con datos del Informe sobre ciberamenazas relacionadas a los videojuegos elaborado por Kaspersky, entre el tercer trimestre de 2020 y el segundo trimestre del 2021 se detectaron y evitaron más de 5.8 millones de ataques de malware y software no deseado disfrazados de populares juegos de PC.



La razón por la cual este medio ha sido un objetivo muy relevante para los atacantes es su crecimiento durante la pandemia, mismo que no se ha detenido a pesar de que las medidas de confinamiento se han relajado mientras la vacunación contra COVID-19 se extiende en mayor medida alrededor del mundo.



Además, los jugadores están gastando dinero para mejorar sus experiencias dentro de las plataformas. En este sentido, durante la primera mitad del 2021 los consumidores en juegos móviles gastaron US$44.700 millones, lo cual convierte a este sector en uno atractivo para los atacantes.



Según el reporte, las ciberamenazas relacionadas con los juegos de PC se dispararon con el inicio del confinamiento en el segundo trimestre de 2020, pues llegaron a 2.48 millones de detecciones a nivel mundial, aunque el número de ataques y usuarios afectados se redujo para el segundo trimestre de 2021, a sólo 636,904 ofensivas.



Por su parte, los juegos para móviles mostraron un crecimiento del 185% de usuarios afectados al principio de la pandemia, ya que pasaron de 1.138 víctimas en febrero de 2020 a 3,253 en marzo del mismo año. Para el mismo periodo de este año, la cifra sólo se redujo un 10%.



Minecraft fue el juego que encabezó las listas de los más buscados por los cibercriminales tanto en PC’s como en móviles para distribuir malware disfrazado. Desde julio de 2020 hasta junio de 2021, se distribuyeron 36.336 archivos maliciosos de Minecraft. Estos afectaron a 184.887 usuarios de PC y dieron lugar a más de 3 millones de intentos de infección, lo que supone casi la mitad de los archivos y ataques detectados durante este periodo. Otra de las amenazas relacionadas con los videojuegos tiene que ver con los cracks, es decir un parche que se aplica a un programa para alterar su estructura. A menudo, su objetivo es evadir un control requerido por los desarrolladores para poder acceder a más funciones o seguir utilizando este producto, como activar una licencia de pago.



Cabe destacar que la distribución de programas crackeados es ilegal en casi todo el mundo, pues se violan los derechos de autor, además, representan un peligro para el usuario. De hecho, la firma de ciberseguridad ESET halló que el crack Crackonosh se distribuye como supuestas copias de juegos gratuitos de GTA V, NBA 2k19 y The Sims, entre otros. Al realizar la descarga se simula la instalación del juego, pero en realidad un malware realiza modificaciones en los registros del sistema para asegurar su persistencia y obligar al equipo a iniciar en modo seguro en el siguiente reinicio, lo cual deshabilita cualquier solución antimalware o antivirus instalada en el dispositivo.



Además, busca y elimina cualquier programa o aplicación que tenga como desarrollador a compañías especializadas en productos de seguridad de la información. La relevancia de este malware es mucha, ya que en la actualidad sigue en circulación y ha infectado a más de 200,000 usuarios a nivel global.



De acuerdo con los especialistas, los consejos más relevantes para protegerse de ciberamenazas en los videojuegos son los mismos a la vida diaria en internet, es decir, utilizar contraseñas fuertes y únicas para cada cuenta, con el propósito de que si una se ve vulnerada, no comprometa al resto.



Descargar las aplicaciones por medio de las tiendas oficiales, así como evitar comprar la primera oferta que aparezca. Además, también resaltan leer algunas reseñas de otros jugadores antes de invertir dinero en un título poco conocido.



Si bien las redes sociales son un punto de encuentro para organizar partidas, los expertos recomiendan no hacer clic en ningún enlace a sitios externos desde los chats, así como comprobar cuidadosamente la dirección de cualquier recurso que pida introducir el nombre de usuario y contraseña.