Guatemala: Médicos exigen vacunación masiva para toda la población

Por Prensa Libre



La reunión fue convocada por Monroy, quien tiene un contrato en la Secretaría Privada de la Presidencia por el cual devenga Q30 mil mensuales para asesorar el presidente en temas de salud a nivel nacional y supervisar la construcción de hospitales a nivel nacional.



En el evento participaron los decanos de las facultades de medicina, el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos; Jorge Luis Ranero; el exvicepresidente Rafael Espada, coordinador de los decanos de medicina; la presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, Nancy Sandoval y Mynor Cordón, representante de las Universidades ante el Consejo Nacional de Salud.





Estas fueron las recomendaciones que los expertos giraron en la cita virtual y que se hicieron constar en una minuta que posteriormente se trasladó a Giammattei:



1. Debe intensificarse una campaña educativa e informativa dirigida a toda la población, con mensajes diferenciados, creativos y adecuados a cada segmento poblacional (hombres y mujeres jóvenes del área urbana y rural, adultos, personas de la tercera edad, padres de familia, empresarios de diversas ramas, hoteleros, diferentes tipos de comercios, personas de los mercados etc.) para que conozcan y tomen conciencia del problema para contribuir a la prevención y y reducción el daño en forma responsable.



2. Debe implementarse en forma inmediata un plan de vacunación masivo para toda la población del país, para lo cual debe garantizarse que hay suficiente vacuna y puestos de vacunación a nivel nacional, priorizando la atención a los grupos más vulnerables y aquellos que, aparte de tener un alto riesgo de ser contagiados, son altamente contagiosos, por el tipo de actividad que habitualmente realizan. Para ello hay que actuar en equipo con todas las instancia que tienen la capacidad de apoyar al Ministerio de Salud (instituciones que conforman el Consejo Nacional de Salud y Facultades de Medicina, dentro de ellas) y actuar en forma coordinada con dicha cartera. *No obstante, la doctora Nancy Sandoval, durante la reunión recomendó que fuera el Consejo Nacional de Prácticas de Inmunizaciones (Conapi), un comité independiente que se conforma por asociaciones científicas, colegios médicos, escuelas de enfermeras profesionales, representantes de decanos, Club Rotario, OPS, Unicef y el Programa de Inmunizaciones y el Departamento de Inmunología del Ministerio de Salud, quien se haga cargo del plan de vacunación masivo.



3. Deben implementarse en áreas estratégicas puestos de diagnóstico, en donde se estén realizando los distintos tipos de pruebas de laboratorio accesibles a la población en forma rápida, gratuita y segura, a efecto de saber cómo se está comportando la infección en el país.



4. Deben mejorarse inmediatamente los centros de atención en cuanto a infraestructura básica, número de camas hospitalarias, equipo adecuado y medicamentos necesarios para el tratamiento de las personas, así como equipo de protección adecuado y suficiente para evitar el contagio del personal que atiende.

5. Debe contratarse el personal de salud que sea necesario, principalmente médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio y personal de servicios, a quienes debe pagárseles un salario justo debido al riesgo al que se exponen, incluyendo un buen seguro de salud y de vida.9 Deben implementarse las medidas de restricción necesarias, que eviten la aglomeración de personas y la multiplicación de contagios por un período no menos de dos semanas. Un toque de queda como el que se tiene hasta ahora no ayuda, o ayuda en mínima parte para resolver este grave problema.

De espaldas al MSPAS

Según confirmaron participantes en la reunión del lunes, ninguna autoridad del MSPAS participó para escuchar las recomendaciones. Aunque la ministra se encuentra covid-19 positivo, tampoco estuvo presente ningún viceministro.



“El presidente hizo una convocatoria para notables y me imagino que por tiempo utilizó como canal de comunicación al doctor Hugo Monroy. Lo que sucede es que hemos estado enfocados en todos los procesos de análisis y tratamiento de la pandemia y el presidente nos ha pedido información”, respondió el viceministro de Hospitales, Francisco Coma al consultarle por qué ninguna autoridad del MSPAS estuvo presente.



Al consultar con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) informaron que no tenían conocimiento de la reunión, por lo que cualquier duda debía solventarla Monroy. Este no contestó mensajes ni llamadas a su celular.



El viceministro de Hospitales confirmó que este miércoles 25 de agosto había una nueva reunión en Casa Presidencial con el presidente de la República a la cual sí fueron convocados como autoridades del MSPAS, la cual estaba prevista a las 14 horas. Sin embargo, Espada confirmó que no asistiría ya que se elaboró una minuta donde los profesionales de la salud realizaron sus sugerencias, por lo que ya no hay necesidad de hacer más reuniones.



Para esta segunda cita ya no se invitó a la presidenta de la AGEI argumentando las limitaciones de aforo, según confirmó Sandoval. Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos confirmó que sí asistirá.

Gestión fallida



Monroy es amigo del presidente Alejandro Giammattei y excandidato a diputado por el partido oficial. Abandonó la cartera de salud apenas tres meses de que se presentó el primer caso de coronavirus en el país. Su salida se dio luego de un deficiente manejo de la pandemia, que se tradujo en desabastecimiento de insumos hospitalarios y casos de corrupción.



Karin Slowing, experta en salud pública, considera lamentable que un funcionario que no estuvo a la altura para dar una respuesta institucional a la pandemia continúe al frente de un puesto de gestión política. Asimismo, cuestiona la falta de representatividad del MSPAS en este tipo de reuniones.



“El mensaje que da el gobierno es pésimo. Puede que la ministra está enferma o que va renunciar y por eso no puede asistir, ¿pero por qué no hay representación de un viceministro del MSPAS en la reunión? Esto nos dice que les importa muy poco la institucionalidad”, dice Slowing.