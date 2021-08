Biden insta a líderes tecnológicos a hacer frente a ciberataques

Por AFP / Europa Press



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha instado este miércoles a líderes estadounidenses a hacer frente a las amenazas de ciberseguridad después de que importantes empresas del país sufriesen varios ataques en los últimos meses.



En un comunicado, la Casa Blanca ha expresado su interés por "los recientes incidentes de ciberseguridad de alto perfil" que "demuestran que tanto las entidades del sector público como el privado de Estados Unidos enfrentan cada vez más una actividad cibernética maliciosa sofisticada". En este sentido, ha informado de propuestas en tema de ciberseguridad de destacadas empresas y entes.



"La ciberseguridad es un imperativo de seguridad nacional y económica para la Administración de Biden y estamos priorizando y elevando la ciberseguridad como nunca antes", ha manifestado.





En junio, Biden señaló que estaba estudiando la posibilidad de tomar represalias contra el Gobierno ruso por un ciberataque registrado contra la mayor productora de carne a nivel mundial, la empresa JBS, un tema que también apuntó como clave en su encuentro con su homólogo ruso, Vladimir Putin.



De hecho, Biden aseguró que no dudará en responder a Rusia si Putin sigue en la confrontación y en las agresiones, incluidos los ciberataques.



Asimismo, un mes antes, el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva para mejorar la ciberseguridad estadounidense tras el ataque informático perpetrado contra el oleoducto Colonial, el más importante de Norteamérica y que provocó una interrupción del flujo durante días.



El presidente estadounidense Joe Biden, parte de su equipo de gobierno y jefes de empresas se reunieron este miércoles para abordar la ciberseguridad, tras una ola de ataques informáticos que sacó a la luz la vulnerabilidad de numerosas infraestructuras.



La Casa Blanca acogió en la reunión a dirigentes de Google, Apple, Amazon y Microsoft, así como presidentes de grandes grupos empresariales, bancos, aseguradoras y servicios esenciales (agua, electricidad).



La reunión ocurre luego de que, en los últimos meses, compañías y organizaciones como un operador estadounidense de oleoductos, una empresa cárnica, el sistema informático de los servicios de salud irlandeses y una importante aerolínea india sufrieran robo de datos y ciberextorsión, ataques que son cada vez más habituales. "La realidad es que la mayor parte de nuestras infraestructuras críticas pertenecen y son operadas por el sector privado y el gobierno federal no puede hacer frente a este desafío por sí solo”, dijo Biden al comienzo de la reunión.



“Los he invitado a todos aquí hoy porque tienen el poder, la capacidad y la responsabilidad, creo, de elevar el listón de la ciberseguridad. Y por eso, en última instancia, tenemos mucho trabajo que hacer”, añadió. La reunión incluyó a líderes como Sundar Pichai de Google, Andy Jassy (Amazon), Tim Cook (Apple) y Satya Nadella (Microsoft). También estuvieron presentes dirigentes de JPMorgan Chase, Bank of America y otras sociedades financieras, así como compañías aseguradoras, proveedores de agua, gas y electricidad y organizaciones dedicadas a la educación.



A finales de 2020, Estados Unidos sufrió un importante ciberataque que afectó a los servidores de correos electrónicos de Microsoft y al programa Orion, de la empresa SolarWinds, que se usa para gestionar y supervisar las redes informáticas de grandes compañías y de la administración. Este ataque puso de relieve la seguridad de 16 “infraestructuras claves” de sectores como la energía, la defensa, la producción industrial y la alimentación.



Algunos analistas pidieron sanciones firmes contra Rusia y otros países desde donde, supuestamente, operarían estos piratas informáticos. Otros expertos hablan de regular mejor las criptomonedas, exigidas por los ‘hackers’ como rescate para restablecer los servicios atacados.





Un responsable de la administración estadounidense había dicho a periodistas el martes que en la reunión se discutirían medidas “concretas”. Los recientes ataques “crearon un sentimiento de urgencia” y la necesidad de que, tanto gobierno como empresas privadas, aborden este problema, detalló.