COVID-19: EE.UU. registra su mayor cantidad de niñas y niños hospitalizados

Por DW.com



Estados Unidos contabiliza 1.450 niñas y niños hospitalizados por COVID-19, la mayor cifra en lo que va de la pandemia, advirtió este domingo (08.08.2021) el director de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, en inglés), Francis Collins.



En una entrevista con el programa This Week de la cadena ABC News, Collins consideró que el país nunca debería haber llegado al punto en el que está, con un rebrote de los casos de coronavirus causados por la variante delta. "Tenemos vacunas que sabemos son altamente efectivas y seguras y, sin embargo, la mitad del país todavía no está completamente vacunado", se quejó el funcionario. Collins señaló que Estados Unidos está pagando "un precio terrible", ante el rápido aumento de los casos, especialmente entre personas no vacunadas. "Casi todas las muertes son de personas no vacunadas. Y ahora son personas más jóvenes, incluidos niños y niñas", alertó.



"El mayor número de niñas y niños hasta ahora en toda la pandemia -afirmó- está en este momento en el hospital, 1.450 niños en el hospital por COVID-19". Muchos de ellos, por ser menores de 12 años, no estaban vacunados. "Pero el resto de nosotros mayores de 12 años podríamos haber hecho un mejor trabajo", sentenció.



Aunque indicó que no poseen "datos rigurosos" que apunten a que la variante delta sea más grave para la población infantil, admitió que escucha la preocupación de pediatras porque en este nuevo pico de los contagios de la enfermedad "los niños y niñas que están en el hospital son más numerosos y están más seriamente enfermos". Consultado sobre el próximo inicio del año escolar, pidió a las familias que piensen en las mascarillas como un "dispositivo médico que salva vidas" y no como una "declaración política o una invasión de sus libertades", y consideró que su uso evitará brotes que obliguen a regresar al aprendizaje remoto.

Más de 100.000 personas están hospitalizadas por covid-19 en Estados Unidos

Más de 100.000 personas están actualmente hospitalizadas por covid-19 en Estados Unidos, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS).



Las hospitalizaciones por covid-19 han ido en aumento en el país durante aproximadamente siete semanas, desde principios de julio. Casi se han triplicado en el último mes y han crecido un 10% solo en la última semana. Las últimas hospitalizaciones por covid-19 superaron las 100.000 en enero, y las hospitalizaciones actuales (100.317 en total) son aproximadamente el 71% del pico del 14 de enero, según datos del HHS.



Florida y Texas representan casi un tercio (31%) de todas las hospitalizaciones actuales por covid-19. Florida tiene actualmente la peor tasa de hospitalización per cápita del país, alrededor de 80 hospitalizaciones por cada 100.000 personas, seguida de Alabama, Mississippi, Georgia y Louisiana, cada una con más de 55 hospitalizaciones por cada 100.000 personas.